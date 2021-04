Dan Capatos, despre atacul cerebral suferit: „Am fost paralizat pe partea stângă”

În 2019, Dan Capatos plecase cu familia în Ancona, un oraş din Italia. Prezentatorul a început să simtă că ceva nu e în regulă cu el încă din avion, însă nu a dat iniţial prea mare importanţă. Ulterior, a trecut prin momente înfiorătoare, suferind un atac cerebral ischemic, simţind la acea vreme, pentru 15 minute, cum îi paralizase partea stângă, scrie spynews.ro.

„Am avut un moment în care am făcut acel atac cerebral ischemic. Un sfert de oră am fost paralizat pe partea stângă. Se întâmpla după ce aterizasem, culmea, într-o minivacanţă în Italia. Eram prin Ancona, într-o zonă unde… adică cine spune de spitale româneşti, nu le-a văzut pe alea de prin zonele astea mai puţin populate. Ne duceam la nişte fini. De acolo plecam cu maşina vreo două ore. Avusesem puseu de tensiune, l-am simţit din avion, începea să-mi clipocească aşa imaginea”, a spus Dan Capatos la Antena Stars.

„Când am aterizat în aeroportul extrem de mic, aveam un post de ăsta de Cruce Roşie. Mi-a dat o pastilă să o bag sub limbă, pe care oricum o luasem şi eu. Ăsta e tratamentul de urgenţă până vine personalul de specialitate să-ţi acorde un tratament mai de Doamne ajută.

Îmi trecuse, era ok şi când am plecat cu maşina să facem drumul acela de două ore. Stăteam aşa, mă uitam pe geam, destul de turtit după treaba aia din avion şi zic „băi, unde mi-o fi telefonul?”, când mă uit, telefonul era în mână şi mi-am dat seama că nu mai simţeam telefonul. Când am început să vorbesc, mi-am dat seama că nu-mi mai simţeam toată partea stângă şi atunci am intrat în panică. Atunci am intrat în panică”, a continuat el.

Dan Capatos a ajuns la un spital din Italia, dar din cauza aglomeraţiei a fost nevoit să sune în România, la medicul Băjenaru, de la care a primit schema de tratament prin telefon. La revenirea în ţară a făcut o serie de investigaţii care au arătat că suferise un atac cerebral ischemic tranzitoriu. Acum, acesta se simte bine.

„Am ajuns la un spital de urgenţă acolo, aveam un bon de ordine 400… Când am văzut aşa, deja îmi revenisem şi am zis: hai să mergem. L-am sunat pe profesorul Băjenaru, un om extraordinar, mi-a spus ce să fac în prima fază, apoi am venit să fac toate investigaţiile la el. Ştia boala mea, a reieşit şi din CT că am avut acest atac cerebral ischemic tranzitoriu, adică a fost de scurtă durată, dar cumva în limbaj neurologic ăsta era anticamera atacului cerebral definitiv şi primele 24 de ore erau destul de delicate.

Am schimbat tratamentul şi deocamdată sunt ok. Ăla a fost un moment chiar rău, pentru că trebuia să parăm cumva în faţa lui Andrei, să nu se prindă că e groasă treaba. Se întâmpla acum vreo doi ani şi ceva”, a mai spus acesta.