Dan Bittman: „Când văd aglomeraţia la metrou, când am văzut astă vară aglomeraţia de pe plajă...ar fi trebuit să fim toţi morţi până acum”

„Nu e de ajuns minciuna Covid, acum trebuie să suport şi alertele astea penibile şi mincinoase pe telefon! Când ieşim băieţi şi fete?!” era mesajul postat de artist pe pagina sa de Facebook în ziua de 20 octombrie. Mai târziu, în aceeaşi zi, el a fost văzut la o terasă din Pipera, alături de o prietenă, de fotoreporterii Click.

Contactat astăzi telefonic cu privire la acele imagini, Bittman a spus: „Da, am ieşit. Am purtat mască până sus la terasă şi a fost ok. Mesajul de pe Facebook nu era un îndemn la revoltă. Eu continui să-mi duc viaţa normal, respectând regulile, însă mi se par absurde. E o părere pur personală, nu rog pe nimeni să mă creadă sau să-mi urmeze exemplul”.

„Când văd aglomeraţia la metrou, când am văzut astă vară aglomeraţia de pe plajă, cu oameni fără mască şi fără distanţare... ar fi trebuit să fim toţi morţi până acum. Dacă oamenii ar sta puţin să judece cifrele, s-ar lămuri” a continuat artistul, adăugând şi că provine totuşi dintr-o familie de medici şi consideră că ce se întâmplă acum este mai mult politică.

„Eu de mic am fost învăţat să mă spăl pe mâini, să am nişte reguli de igienă, pe mine pandemia asta nu m-a învăţat nimic nou. Doar pun mască, acum, şi respect legea. Însă rămân la propriile convingeri” a susţinut Bittman.