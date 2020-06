Cum arată astăzi Lesley-Anne Down, frumoasa din "Nord şi Sud". Actriţa a fost la un pas să fie răpită de un pedofil în copilărie, iar la Hollywood era tot timpul hărţuită sexual

După ce serialul a ajuns la final, Down a fost distribuită în mai multe producţii şi a devenit rapid Stephanie Rogers în serialul Dallas. În plus, frumoasa brunetă a obţinut rolul principal în popularul serial The Bold and the Beautiful, unde a interpretat-o pe Jacqueline Payne Marone din 2003 până în 2012.

La capitolul viaţă sentimentală, Lesley-Anne Down nu a avut aşa de mult noroc. După ce a divorţat de două ori între 1980 şi 1985, s-a căsătorit cu regizorul Don E. Faunt LeRoy în 1985. Chiar şi la 65 de ani şi după o viaţă greu încercată, actriţa nu şi-a pierdut strălucirea.

