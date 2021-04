Cu cine s-a iubit Melania Trump înainte de fostul preşedinte american? Un fost iubit povesteşte despre relaţia lor

Melania Trump a sărbătorit împlinirea vârstei de 51 de ani - din aceşti ani, oficial, 23 de ani i-a petrecut alături de Donald Trump. Dar cu cine s-a iubit Melania înainte de fostul preşedinte american?

Melania avea 28 de ani când l-a întâlnit pe Donald Trump - la doar doi ani de la sosirea ei la New York. Astfel că foarte puţine lucruri se ştiu despre viaţa ei personală înainte de relaţia cu Trump, Melania reuşind să rămână o figură misterioasă şi intrigantă, cu atât mai mult cu cât mai multe poze compromiţătoare, dintr-un shooting din zilele ei de model, au apărut pe internet.

În cartea sa "Melania and Me", Stephanie Winston Wolkoff, care i-a fost prietenă apropiată, povesteşte despre cei doi ani la New York ca model ai Melaniei. "Când Melania a ajuns prima dată la New York la 26 de ani, nu se ducea în cluburi să danseze şi să se distreze până dimineaţa. Nu se comporta ca celelalte modele. Se ducea la exclusivistul restaurant Harry Cipriani să ia cina la ora 10 seara, iar la ora unu noaptea mergea la somn.

