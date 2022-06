Cineastul Paul Haggis, arestat în Italia pentru violenţă sexuală

Producătorul canadian este „suspectat de infracţiuni de agresiune sexuală şi vătămare corporală gravă, infracţiuni comise împotriva unei tinere străine”, au menţionat agenţiile ANSA şi AGI, citându-l pe procurorul din Brindisi.

Haggis a dezminţit acuzaţiile. „Faceţi investigaţii cât mai curând posibil, sunt total nevinovat”, a afirmat scenaristul prin intermediul avocatului său italian, Michele Laforgia.

Paul Haggis, 69 de ani, care a scris şi regizat filmul premiat cu Oscar „Crash”, urma să participe la festivalul de film Allora Fest, care va debuta marţi în oraşul Ostuni, în provincia Brindisi.

Conform procuraturii, posibila victimă a fost cu Paul Haggis înainte de festival.

Tânăra ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma unuia dintre raporturile sexuale, a mai menţionat aceeaşi sursă, preluată de Agerpres.

De asemenea, regizorul a mai fost acuzat de agresiune sexuală. În luna ianuarie a anului 2018, cineastul a fost dat în judecată de trei femei după ce o primă plângere a fost depusă împotriva sa la Curtea Supremă din New York de către un agent de publicitate cinematografică, Haleigh Breest, notează The New York Times