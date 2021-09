Ce se-ntâmplă cu Selena Gomez? Cele mai recente poze cu vedeta o arată cu multe kilograme în plus

Aceasta afecţiune este cea responsabilă şi pentru fluctuaţiile de greutate ale artistei, aceasta apelând chiar şi la chimioterapie, în trecut, pentru a ţine sub control boala autoimună.

Chiar dacă, în prezent, Selena a revenit la o existenţă normală, actriţa filmând pentru un serial cu 11 episoade, Only Murders in the Building, difuzat pe canalul de streaming Hulu, fizicul ei încă poartă semnele luptei cu teribila boală care i-a afectat şi sănătatea mintală.

