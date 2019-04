Ce a răspuns Andreea Raicu la întrebarea „Eşti mândră că premierul României este o femeie?“

Invitată în emisiunea „În faţa ta“, de la Digi24, Andreea Raicu (41 de ani) a fost întrebată dacă este mândră că premierul României este o femeie.

„Aş fi mândră dacă premierul României sau premierul oricărei ţări ar fi o femeie capabilă şi care merită să se afle în acea poziţie. E minunat ca femeile să ajungă în astfel de poziţii, dar în acelaşi timp e important să şi ştie ce fac acolo“, a răspuns Andreea Raicu, precizând însă că în ultima vreme nu a mai acordat o atenţie deosebită clasei politice.

Întrebarea a venit după ce vedeta a mărturisit că se consideră feministă, dar are unele limite: „Cred că sunt feministă, dar cu nişte limite. Cred că o femeie poate să facă foarte multe lucruri, dar nu trebuie să le facă pe toate. Până de curând am fost acea femeie independentă, care poate să facă absolut tot, care vrea să facă absolut tot pentru a demonstra că poate. Ajunsesem să fiu un bărbat într-un corp de femeie. Nu cred că e OK să se întâmple asta, pentru că până la urmă sunt femeie şi îmi doresc să fac lucrurile pe care le face o femeie. E important ca femeia să nu uite să fie feminină, blândă, empatică, să nu dea cu pumnul în masă, cum făceam eu şi cum am văzut şi la alte femei, gândindu-se că e singurul mod în care se pot impune“.

Emisiunea integrală cu Andreea Raicu poate fi urmărită aici.

