Cătălin Botezatu, infectat cu COVID: „Mi-a fost foarte frică”

Designerul a tras însă o sperietură straşnică. S-a temut pentru viaţa lui, mai ales că făcea parte din grupul persoanelor cu risc. Botezatu are montate deja cinci stenturi la inimă şi a fost diagnosticat cu cancer acum doi ani, când a suferit cinci operaţii în Turcia. „Da, am avut Covid. Mi-a fost foarte frică, pentru că nu ştiam cum reacţionează organismul, fiind una dintre persoanele cu risc, dar am avut o formă uşoară. Nu am avut miros, aşa mi-am dat seama. Am început să mă parfumez mult de tot şi am văzut că nu miros”, a declarat designerul, la Metropola TV.

„Sunt mândru că m-am vindecat de cancer”