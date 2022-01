Carmen Harra, incursiune în viaţa personală şi previziuni despre viitorul României şi al pandemiei

Puţini o ştiu pe clarvăzătoarea Carmen Harra ca fiind în trecut Carmen Mureşan, cântăreaţa. Asta pentru că a plecat în anul 1983 peste Ocean şi s-a transformat. Nu a renunţat la muzică, ci şi-a cultivat talentul de a face predicţii la nivel înalt. Personalităţile lumii îi cer sfatul atunci când trebuie să ia decizii importante, pe listă numărându-se Joe Biden, Bill şi Hillary Clinton. Cum şi-a descoperit această abilitate de a face previziuni? Carmen spune că totul are legătură cu perioada copilăriei. Când avea şase-şapte ani, a căzut în râul Someş şi după ce a fost salvată, a experimentat ceea ce se numeşte moarte clinică. „Am văzut că există ceva dincolo de lumea asta. De-atunci am început să percep ceva ce părea neobişnuit pentru alţi oameni. Este o abilitate a creierului numită intuiţie, pe care toţi o avem, dar multora le e frică de ea. Eu am cultivat-o. Cred în această lume metafizică, în extrasenzorial, în vieţi paralele, pentru că mi s-au întâmplat lucruri extraordinare, pe care toată viaţa am încercat să le înţeleg, să le demistific, să le analizez, să le studiez. Am şi o diplomă în psihologie, pentru că m-a fascinat abilitatea creierului de-a trece dincolo de creierul linear‟, povesteşte Harra. Prezicătoarea a explicat şi care este secretul relaţiei reînnodate dintre Jennifer Lopez şi Ben Affleck şi dacă va rezista noua legătură. De asemenea, a oferit previziuni interesante despre viitorul României şi despre ce ne aşteaptă în următoarea perioadă din punct de vedere al sănătăţii.

Citeşte aici continuarea interviului cu celebra prezicătoare Carmen Harra.