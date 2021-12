Brigitte Macron spune că îi va da în judecată pe cei care afirmă pe reţele socializare că ea s-ar fi născut bărbat

Zvonul ciudat care speculează că soţia, în vârstă de 68 de ani, a preşedintelui francez Emmanuel Macron s-a născut bărbat a circulat pe reţelele de socializare din Franţa sub hashtag-ul #JeanMichelTrogneux.





Controversata teorie a fost publicată în publicaţia de extremă dreaptă în septembrie, care susţinea că acuzaţia a fost coroborată de o investigaţie a „multor experţi”, a raportat CNews.

Faits et Documents este un ziar lunar si are doar 12 pagini. Publicaţia a publicat o serie de teorii bizare despre persoane publice şi ar fi acuzat-o pe Prima Doamnă că s-a născut sub numele de Jean-Michel Trogneux.

Natacha Rey, jurnalista despre care se spune că ar fi investigat afirmaţiile, a acordat un interviu Amandinei Roy, despre această teorie, pe 10 decembrie, potrivit Numerama. Videoclipul a ajuns la 470.000 de vizualizări înainte de a fi şters, scrie DailyMail.

Sugestia ridicolă a circulat apoi pe scară largă pe reţelele de socializare luna aceasta, #JeanMichelTrogneux devenind unul dintre cele mai discutate subiecte de pe Twitter în Franţa, săptămâna trecută.

Povestea a fost distribuită de mai multe conturi de Twitter conspirative, peste 34.000 de tweet-uri folosind hashtag-ul.

Nu este prima dată când o femeie este ţinta unor astfel de teorii, afirmaţii similar de absurde au apărut despre fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama, în 2017.

Zvonul bizar despre Brigitte Macron a apărut cu doar câteva luni înaintea următoarelor alegeri prezidenţiale franceze din aprilie anul viitor.

Sondajele de opinie au indicat până acum în mod constant că Macron, care încă nu şi-a declarat oficial candidatura, va câştiga un al doilea mandat.