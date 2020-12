Bogdan Stanoevici este în comă. Internat pentru a fi tratat de COVID, actorul a luat altă infecţie din spital

Actorul şi politicianul Bogdan Stanoevici (62 de ani) este internat la Terapie Intensivă, la Spitalul „Sf. Pantelimon” din Bucureşti. Depistat initial cu COVID-19, starea sănătăţii sale s-a agravat din cauza unei infecţii nosocomiale căpătată în spital, anunţă dcnews.ro.

„Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Bogdan Stanoevici, se află în comă de aseară. A luat o infecţie nosocomială... Copilul lui a venit deja din Franţa. Deja mor prea mulţi oameni în spitale, prea mulţi oameni sunt în comă şi nu ar trebui să fie”, a declarat Diana Şoşoacă.

Bogdan Stanoevici se declarase împotriva putării măştii de protecţie, declarând că a făcut lunar teste anti-COVID, iar toate au ieşit negative. ”Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum – faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment”, spunea Bogdan Stanoevici, potrivit Agerpres.