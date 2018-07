Björk, apariţie spectaculoasă într-o rochie creată de doi români, din 25.000 de cristale Swarovski şi inspirată de covorul tradiţional românesc

Bjork este celebră pentru ţinutele sale excentrice. În 2001, a apărut pe covorul roşu al galei Oscar într-o rochie în formă de lebădă, care a făcut vâlvă în întreaga lume.

Rochia, care a fost creată digital, este formată din peste 25.000 de cristale Swarovski şi reprezintă o reinterpretare a covorului tradiţional românesc. Rochia extrem de colorată a fost purtată de artistă peste un body negru din piele.

Lansată în primăvară la Hong Kong, creaţia celor doi români a avut nevoie de o muncă titanică: 15 oameni au asamblat timp de şase luni cele 25.000 de cristale, se arată pe site-ul Brandului Foraevo.

Rochia creată de Lana Dumitru şi Vlad Ţenu FOTO Facebook

Vlad Ţenu este un arhitect de origine română stabilit la Londra. Experimentele sale se axează pe integrarea tehnologiilor digitale în procesul de proiectare, ce implică metode generative de design, tehnici digitale de fabricaţie şi design interactiv.

Lana Dumitru este unul dintre cei mai cunoscuţi tineri designeri români, colecţiile sale remarcându-se prin imprimeuri vii, colorate şi deosebite. Mai mult, ea este primul designer român care a colaborat cu brandul de echipamente sportive Puma, pentru care a creat o jachetă cu imprimeu tradiţional. Cu un doctorat în artă şi modă, Lana a lucrat şi în echipa de digital a brandului de lux Mary Karantzou din Londra, o casă de modă care se remarcă la rândul său prin imprimeuri deosebite.

Björk Guðmundsdóttir este cântăreaţă, compozitoare, actriţă şi producător muzical. Născută în 1965, la Reykjavík, şi-a început cariera în 1987. Primul său album de studio, intitulat „Debut“, a apărut în 1993, şi i-au urmat alte opt materiale. Björk a compus muzică de film, a deţinut rolul prinicipal în „Dansând cu noaptea/ Dancer in The Dark” (2000), regizat de Lars von Trier, pentru care a primit o nominalizare la Oscar la categoria „cel mai bun cântec original“ şi trofeul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul de Film de la Cannes. Björk are în palmares, între altele, cinci Brit Awards, a primit 14 nominalizări la premiile Grammy, un MTV Europe Music Award şi patru MTV Video Music Awards.