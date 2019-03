Ben Affleck a vorbit despre dependenţa de alcool: „Face parte din viaţa mea“. În ce relaţie se află cu fosta soţie, Jennifer Garner

Ben Affleck a vorbit deschis despre dependenţa de alcool când a fost invitat la emisiunea „Today“ de la NBC pentru a prezenta viitorul său film, „Triple Frontier“, relatează The Hollywood Reporter

Actorul şi regizorul premiat cu Oscar a ieşit de la dezalcoolizare toamna trecută, după ce în luna august 2018 s-a internat voluntar pentru tratament. El este cunoscut pentru transparenţa de care dă dovadă în ceea ce priveşte slăbiciunile sale.

„Nu mă deranjează să vorbesc despre alcoolism şi să fiu alcoolic“, i-a spus el lui Hoda Kotb de la „Today“. „Face parte din viaţa mea. E ceva cu care m-am confruntat. Nu trebuie să-mi acapareze întreaga identitate şi să însemne totul, dar este ceva la care ştii că trebuie să lucrezi“, mai spune el.

Affleck a continuat: „Simt că am o problemă şi că vreau să vorbesc despre ea şi sunt mândru de asta... Este despre tine însuţi, despre viaţa ta, familia ta. Întâlnim astfel de obstacole şi trebuie să ne confruntăm cu ele“.

Actorul care l-a interpretat pe Batman a vorbit şi despre viaţa sa personală, despre copiii săi şi fosta soţie, Jennifer Garner, care continuă să-i fie alături.

Vorbind despre Garner, el a afirmat: „Ea este minunată. Cineva este mama copiilor tăi, ei vor fi cei mai importanţi, persoanele principale din viaţa ta şi asta e bine“.

„Sper că sunt un tată destul de bun“, a mai spus el. „Cu singuranţă încerc foarte mult. Sunt norocos că au o mamă grozavă şi ea ajută mult în a ne descurca în calitate de părinţi în cel mai bun mod posibil... care este într-adevăr centrul preocupării din viaţa mea, accentul din viaţa mea este ce iubesc să fac. Este ceea ce mă face fericit şi totul va veni de la sine“, conchide actorul.

După ce a fost externat, actorul spunea despre lupta cu dependenţa că este departe de a se fi terminat: „Săptămâna aceasta am încheiat 40 de zile de internare la centrul pentru dependenţii de alcool şi am rămas sub tratament ambulatoriu. Lupta împotriva oricărei dependenţe este pe tot parcursul vieţii şi dificilă. Nu poţi să nu urmezi tratamentul. Este un angajament continuu“.