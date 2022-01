Averea lui Prince a fost evaluată la 156,4 milioane de dolari, aproape dublu faţă de o evaluare anterioară

Administratorul averii, Comerica Bank, a convenit asupra cifrei cu Serviciul Fiscal Intern (IRS) şi cu moştenitorii averii lui Prince.

Cântăreţul a murit în 2016 fără a lăsa un testament şi averea sa va fi împărţită între cei trei fraţi ai săi şi compania Primary Wave, care în august 2021 a cumpărat drepturile catalogului său de la alţi trei moştenitori, doi dintre ei decedaţi.

Procesul de distribuire a averii lui Prince ar putea începe de luna viitoare.

„Au fost şase ani lungi”, a spus L.Londell McMillan, vocatul celor trei moştenitori, care s-au confruntat cu un proces juridic costisitor pentru ca valoarea moştenirii să fie stabilită şi distribuită.

Prince Rogers Nelson a murit la vârsta de 57 de ani, pe 21 aprilie 2016, în urma unei supradoze accidentale cu un analgezic deosebit de puternic, fentanil. Trupul neînsufleţit al artistului a fost descoperit în studioul lui de înregistrări Paisley Park din Chanhassen, un oraş din statul american Minnesota.

Cântăreţ, compozitor, aranjor şi instrumentist, considerat unul dintre cei mai inventivi muzicieni din epoca modernă, Prince s-a inspirat din artişti aparţinând unor genuri muzicale diferite, precum James Brown, The Beatles şi Jimi Hendrix. Printre piesele sale de succes se numără „Little Red Corvette”, „Let's Go Crazy”, „When Doves Cry”, „Cream” şi „Get Off”. Originar din Minneapolis, a devenit cunoscut la sfârşitul anilor 1970 cu piesa „Wanna Be Your Lover” şi, în următoarele decenii, a cucerit publicul şi topurile muzicale cu albume precum „1999” şi „Purple Rain”.

Prince a câştigat şapte premii Grammy şi cele 39 de albume ale sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii. Artistul a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original, în 1985, cu single-ul „Purple Rain”, de pe coloana sonoră a filmului omonim.