Antonio Banderas s-a vindecat de Covid-19

"După 21 de zile de izolare disciplinat, pot să spun că am învins infecţia cu Covid-19. Sunt vindecat. Gândurile mele se îndreaptă către cei care nu au fost la fel de norocoşi ca mine . Curaj pentru toţi cei care se află la jumătatea luptei", a scris actorul pe contul de socializare.

Pe 10 august, ziua când împlinea 60 de ani, Banderas anunţa că îşi petrece aniversarea în carantină din cauză că este bolnav.

"Voi profita de această izolare pentru a citi, scrie, odihni şi continuând să fac planuri pentru a începe să dau sens celor 60 de ani pe care îi duc încărcaţi cu dorinţă şi speranţă”, declara el.

Banderas şi-a început cariera în anii 1980, fiind unul dintre actorii preferaţi ai lui Pedro Almodóvar, sub îndrumarea căruia a jucat de opt ori. A ajuns la Hollywood un deceniu mai târziu, unde s-a remarcat în producţii de succes ca „Philadelphia” (1993), „Interview With the Vampire” (1994) şi „Desperado” (1995). Cel mai recent film în care joacă este „Dolor y Gloria” (2019), regizat de Almodóvar, pentru care actorul a fost premiat la Cannes şi la gala Oscar.