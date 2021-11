Alina Puşcău a descris tot iadul COVID: „Credeam că o să mor. Şi mama la fel, aştepta să primească telefon”

Într-un interviu pentru emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, Alina Puşcau a descris cu lux de amănunte coşmarul prin care a trecut.

„Sunt bine, încep să îmi revin, doar ce am venit de la mama. Am fost la mama două săptămâni, ea a avut grijă de mine şi acum câteva zile am ieşit din carantină. A fost cea mai grea perioadă din viaţa mea, niciodată nu m-am simţit atât de bolnavă. Corpul meu simţeam că a decedat, am intrat în panică pentru că eram singură, nu am avut familia lângă mine. Ea (n.r. prietena ei) avea COVID şi nu ştia şi aşa am luat, în casa mea. Începusem să tuşesc, să mă doară în gât, să am frisoare, nu îmi înţelegeam corpul. Seara am făcut febră, simţeam că îmi ard plămânii, simţeam o apăsare în piept, dureri de cap îngrozitoare, dureri de stomac. Mă ustura stomacul, îmi curgea sânge din nas, vărsam. Pur şi simplu am avut tot felul de simptome în acelaşi timp şi nu se opreau, era din ce în ce mai rău. Am zis «Ok, am COVID, o să îmi treacă», povesteşte Alina Puşcău pentru Kanal D, citată de Wowbiz.ro.

