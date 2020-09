Alexandru Arşinel, pe patul de spital: „Şi Stela, Dumnezeu să o ierte, a făcut tot această operaţie“

Actorul Alexandru Arsinel (81 de ani), bolnav de diabet, a fost supus unei operaţii la ochi. Actorul a menţionat, la România TV, că se află sub atenta supraveghere a celebrei doctoriţe Monica Pop, dar şi că este foarte atent la alimentaţie.

„E o suferinţă pe care o au toţi oamenii de la o anumită vârstă, ne las ochii, intervin ochelarii, operaţii care ne fac să avem posibilitatea să vedem cu ochi buni. Probabil şi din cauza alegerilor, că să vedem mai bine ce se întâmplă, ce urmează să se întâmple. Mai bine să zâmbim decât să stăm supăraţi”, a spus Arşinel pentru fanatik.ro

Actorul a explicat în ce constă această operaţie şi şi-a amintit de faptul că regretata Stela Popescu a trecut prin momente similare.

„Diabetul nu a influenţat la suferinţa mea, am de mai mulţi ani ochelari, dar în ultimul an vederea a început să scadă că performanţa. Aşa am ajuns la profesorul Tătaru, care are o colaborare strânsă cu doamna doctor Monica Pop. Şi a avut amabilitatea să mă lucreze, este o operaţie nouă că şi tehnologie, modalitate de a acţiona. O operaţie prin care nu se folosesc instrumentele de niciun fel, se face cu picături, 30 de minute iţi curg picături în ochi şi se efectuează transplantul respectiv, se scoate vechiul cristalin şi se înlocuieşte cu cel nou. Şi Stela, Dumnezeu să o ierte, a făcut tot această operaţie”, a spus actorul.