Adelina Pestriţu îi învaţă pe tineri „Moda bunelor maniere“: „Am fost plăcut surprinsă că un video atât de cuminte a fost atât de bine primit“ - VIDEO

Vedeta s-a angajat să posteze săptămânal câte un episod din acest serial, un video scurt pe canalele sale de Instagram, TikTok şi Facebook, cu cele mai importante reguli de comportament în societate, dar şi în mediul virtual:

Nu pretind că toată viaţa am ştiut să pun în aplicare bunele maniere

„Am fost plăcut surprinsă că un video atât de cuminte a fost atât de bine primit şi de distribuit internaţional, am primit sute de mii de reacţii din întreaga lume, milioane de vizualizări. Iată că bunele maniere chiar nu se demodează niciodată. Serialul este abia la început şi descopăr şi eu odată cu cei din comunitatea mea anumite reguli despre care nu ştiam. Nu pretind că toata viaţa am ştiut să pun în aplicare bunele maniere. Unele reguli le-am învăţat în anii petrecuţi lângă părinţi şi le-am aplicat cu buna credinţă, dar odata cu aceasta iniţiativă, am descoperit lucruri pe care le făceam greşit şi am decis să mă perfectionez în paralel cu acest content educativ pe care îl împart cu cei din comunitatea mea.”, a declarat Adelina Pestriţu.

"Reels-urile cu glume sunt preferatele mele, mai ales ca ele generează reacţii atât de haioase. Mie îmi place la nebunie să râd şi încerc să creez cât mai multe contexte în care să ne distrăm în gaşca de prieteni virtuali şi mă bucur că devenim internaţionali în grupul nostruJ”, a mai spus vedeta.