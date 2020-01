Actriţa Cameron Diaz şi muzicianul Benji Madden au anunţat că au devenit părinţi

Actriţa Cameron Diaz, în vârstă de 47 de ani, şi soţul ei, chitaristul şi producătorul muzical Benji Madden (40 de ani), au anunţat vineri pe Instagram naşterea primului lor copil, o fetiţă pe nume Raddix.

„Un an nou fericit pentru familia Madden!, a scris cuplul pe Instagram. „Suntem atât de fericiţi, binecuvântaţi şi recunoscători să începem o nouă decadă anunţând naşterea fiicei noastre, Raddix Madden. Ne-a cucerit inimile imediat şi ne-a întregit familia".

Cei doi îşi doreau copii de când s-au căsătorit în ianuarie 2015, conform unui apropiat al celor doi.

„Cameron şi-a dorit cu adevărat să devină mamă", a declarat un apropiat al actriţei pentru revista People. „Cameron şi Benji speră să fie binecuvântaţi cu un copil", a adăugat acesta.

Actriţă şi producător, nominalizată de patru ori la Globurile de Aur - pentru rolurile din „Gangs of New York” (2002), „Vanilla Sky” (2001), „Being John Malkovich” (1999) şi „There's Something About Mary” (1998) - Cameron Diaz a primit în anul 2009 o stea pe bulevardul Walk Of Fame.