A strălucit în 2021! Cele mai frumoase ţinute ale ducesei de Cambridge

În anul 2021 am văzut o Kate Middleton foarte elegantă, rafinată şi de departe rochia cea mai spectaculoasă a fost purtată la premiera filmului No Time to Die, în septembrie, când a păşit ca o regină, spectaculoasă, într-o rochie aurie Jenny Packham.

Şi anul acesta Kate Middleton şi-a reciclat anumite ţinute, fiind celebră pentru obiceiul său de a relua câte un outfit. Şi nu doar că reciclează, ci ştie să aleagă articole extrem de şic, la preţuri modice, fiind dovada vie a faptului că pentru a fi elegantă trebuie să ai atitudinea potrivită, nicidecum foarte mulţi bani.

