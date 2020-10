A dezvăluit că e gay, iar acum îşi doreşte copii! Sam Smith: "Vreau să devin mamă, vreau să am copii, să îi văd crescând"

În anul 2014, cântăreţul Sam Smith, cel care interpretează celebra piesă I`m not the only one', a dezvăluit că este gay, că este atras de bărbaţi: "Mi-a fost teamă să recunosc, nu am avut încredere în public. După ce am făcut-o, am fost atât de mândru de reacţia fanilor, cărora nici nu le-a păsat de orientarea mea sexuală. (…) Nu încerc să fiu un purtător de cuvânt pentru homosexuali, încerc doar să-mi trăiesc viaţa şi să fac muzică.", declara artistul.

Ulterior, el a surprins când a anunţat public că se gândeşte la o operaţie de schimbare de sex.

