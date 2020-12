La capătul unui an care a răsturnat toate previziunile, a anulat planuri mari sau mici, ne-a restructurat viaţa aşa cum o ştiam noi, un an pe care mulţi poate ar fi dorit să-l şteargă din istoria personală şi globală, pare greu să găseşti motive pentru care să fii recunoscător. Cu atât mai mult dacă te numeri printre cei care activează în domeniile cele mai afectate de criza sanitară globală, aşa cum este cel al artelor.

Cu toate acestea, Qreator by IQOS a invitat şapte artişti să-şi exprime recunoştinţa, prin creaţiile lor, faţă de oameni, lucruri, întâmplări care, într-un anumit fel, le-au schimbat viaţa în bine anul acesta. O invitaţie de a celebra lucrurile care au demonstrat că există o latură pozitivă în toate provocările şi schimbările pe care anul 2020 le-a adus în vieţile noastre.

7 Days of Gratitude este un proiect realizat de Qreator by IQOS, în cadrul căruia, timp de şapte zile, cu începere în prima zi de Crăciun şi până în ultima zi a anului, împărtăşesc pe contul de Instagram şi pe blog şapte poveşti de recunoştinţă, sub forma unor clipuri scurte, ale unor artişti români din domenii diferite, cu care Qreator by IQOS a colaborat în acest an.

Cel care a deschis seria acestui lanţ al recunoştinţei este Doru Trăscău, liderul trupei The Mono Jacks. Trupa a susţinut, în timpul pandemiei, un concert live la Qreator by IQOS, în cadrul seriei de evenimente Qreator – Home Together Edition, un maraton de evenimente online live, care a adus virtual în casele românilor, concerte, spectacole de teatru, talk-uri, multă inspiraţie şi un pic de normalitate.

Despre anul 2020, Doru Trăscău mărturiseşte, pe fundalul sonor oferit de refrenul piesei Zbor, de pe albumul Gloria, cel mai recent album al trupei, lansat anul acesta: « Sunt recunoscător pentru că în 2020 am avut curajul de a îndrepta greşeli mai vechi. Un telefon şi un „îmi pare rău” pot face foarte mult bine. Tu pentru ce eşti azi recunoscător? », invitând comunitatea Qreator şi publicul larg la un exerciţiu de recunoştinţă atât de benefic în această perioadă.

La graniţa dintre ani, atunci când cei mai mulţi dintre noi se bucură de un respiro şi îşi propun noi obiective pentru anul care urmează, un astfel de exerciţiu de sinceritate, abordat cu bunăvoinţă, poate da tonul pentru ceea ce urmează.

În cadrul aceluiaşi proiect, alţi şase artişti cunoscuţi, din domenii variate, vor împărtăşi cu publicul larg învăţăturile lor de anul acesta şi ceea ce au descoperit despre ei în 2020.

Qreator by IQOS face parte din viziunea brand-ului IQOS de a susţine sectorul creativ din România. Situat în Bucureşti, în B-dul Aviatorilor 8A, Qreator by IQOS este unul dintre cei mai activi promotori ai creativităţii din zona culturală bucureşteană. Prin proiectele pe care le organizează sau le găzduieşte, Qreator by IQOS facilitează creativitatea în toate formele ei şi susţine dezbaterea între actorii culturali.