Tânăra care a studiat în Marea Britanie, victimă a birocraţiei româneşti

În timp ce în spitalele româneşti de stat sau private medicina este practicată şi de persoane cu 8 clase, iar doctoratele se dau în baza unor teze plagiate, statul român refuză să recunoască diplomele obţinute în occident.

Este şi cazul unei tinere, Aurelia Răducea din Vâlcea care se luptă de mai bine de doi ani să îşi echivaleze, fără succes, diploma cu dublă specializare obţinută în Anglia, la Canterbury Christ Church University. Tânăra a terminat în 2010 dubla specializare în Ştiinţele Educaţiei şi Limba Franceză şi a lucrat ca profesor asistent la Newinton Community Primary School din Ramsgate.

În urmă cu doi ani, Aurelia a decis să se întoarcă în ţară şi să aplice ce a învăţat în Marea Britanie, dar ca să profeseze în sistemul educaţional trebuia să-şi echivaleze studiile. Demersurile ei au pornit însă cu stângul.

Iniţial diploma i-a fost tradusă greşit, respectiv în domeniul Litere şi Limba franceză. Ulterior, la o reanalizare a dosarului, după ce Aurelia Răducea le-a atras atenţia asupra greşelii, oficialii Consiliul Naţional pentru Recunoaşterea Diplomelor (CNRED) au revenit cu un nou răspuns, menţionând că pentru echivalarea documentului în Ştiinţele Educaţiei este nevoie de efectuarea unui stagiu de practică în România. Numai că acest stagiu, potrivit legislaţiei, nu putea fi făcut decât dacă Aurelia Răducea era înrolată, din nou, ca studentă, de această dată ca studentă a unei facultăţi de profil de la noi. Crezând că e subiectul unei glume, femeia a contactat mai multe universităţi din România.

„Am vorbit la Universitatea Lucian Blaga, am scris la Universitatea din Piteşti, la Spiru Haret Râmnicu Vâlcea, la Universitatea din Craiova. Mai mulţi rectori au încercat să mă ajute, foarte mulţi mi-au spus că nu e posibil să fac acest stagiu, că nu au cum să mă înmatriculeze pentru un singur stagiu. Eu nu pot de exemplu nici măcar să mă apropii de o grădiniţă. Deşi am studii efectuate în Anglia, aici sunt considerată absolvent de 12 clase, este frustrant”, a mărturisit Aurelia Răducea.

Spre exemplu, Universitatea Spiru Haret Râmnicu Vâcea i-a transmis că nu se organizează stagii de practică pedagogică decât pentru studenţii de la programul de studii de licenţă de profil, care sunt la forma de învăţământ cu frecvenţă. Răspunsuri similare a primit şi de la celelalte universităţi contactate.

Nu se gândea că nu i se recunosc studiile

Aurelia Răducea spune că în 2010, când a decis să plece pentru studii în Anglia, nu s-a gândit în niciun moment că diploma sa nu va fi recunoscută, odată revenită în ţară. „Am decis să o luăm de la zero, eu am început să îmi echivalez studiile, am depus un dosar pentru echivalare la Consiliul Naţional pentru Recunoaşterea Diplomelor (CNRED), şi mă aşteptam sincer ca în cel mult un an să îmi rezolv cu echivalarea şi să pot să îmi dau examenele şi să profesez în România”, a explicat Aurelia.

Nu a fost să fie. După doi ani de umilinţe, Aurelia a început să spere odată cu apariţia unui ordin dat anul trecut de fostul ministru al Educaţiei, Valentin Popa, care prevede metodologia prin care se pot susţine măsurile compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel de licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate.

„Într-un final, a fost posibil să mă înscriu la o universitate pentru a face acest stagiu de practică didactică, dar încă nu am început cursurile. Deci încă aştept. Eu sunt supărată pentru că de doi ani durează tot acest caz iar cei de la Consiliul Naţional pentru Recunoaşterea Diplomelor nu au făcut nimic măcar să încerce să se rezolve cumva situaţia mea. E anormal. Am contactat o avocată şi mai departe îi vom da în judecată. Nici măcar voluntar nu pot să mă duc într-o grădiniţă pentru că nu mi se recunosc studiile”, a conchis Aurelia Răducea.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: