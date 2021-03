Cîmpeanu, întrebat cum poate fi rector cineva cu decizie de plagiat: „Nu ştiu dacă poate”. Ce spune despre suspiciunea în cazul rectorului Academiei de Poliţie

Sorin Cîmpeanu a fost întrebat, marţi seară, la Digi 24, cum poate să fie rector cineva cu decizie de plagiat, cu referire la cazul rectorului Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, Ramona Lile, şi a afirmat: „Nu ştiu dacă poate să rămână. Ieri am primit la Minister o informare, o analizăm şi vedem. S-ar părea că lucrurile nu sunt deloc bine. Toate măsurile luate trebuie să se deruleze în cadru legal. Nu vreau să mă antepronunţ. Am primit şi eu astăzi dosarul, îl voi analiza”.

Potrivit Edupedu, Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) a constatat că rectorul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, Ramona Lile, este “vinovată de săvârşirea plagiatului”, mai precis “plagiat masiv de blocuri de texte” în mai multe articole ştiinţifice pe care le semnează în calitate de coautor.

De asemenea, Cîmpeanu a fost întrebat despre suspiciunea de plagiat în cazul rectorului Academiei de Ppliţie şi a precizat: „Dacă în cazul de la Arad am primit astăzi o informare din partea unui Consiliu abilitat să cerceteze astfel de lucruri, la Academia de Poliţie, trebuie să vă spun chiar dacă supăr, că am cunoştinţă doar de informaţiile din presă şi nu de entităţi. Nu avem o decizie a unei entităţi abilitate să facă această analiză. Ministerul Educaţiei are datoria de a verifica. Odată semnalat în presă, o să solicităm sau poate solicită chiar cel în cauză să fie verificat. Aşa e mai elegant”.

Potrivit PressOne, David Nicolae Ungureanu, noul rector al Academiei de Poliţie, a plagiat în cele două teze de doctorat care i-au adus, la interval de patru ani, un dublu titlu de doctor – în Ştiinţe militare şi în Drept.

Citeşte şi: