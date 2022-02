Facultate sau nu în UK. De ce a rămas Marea Britanie în topul preferinţelor pentru studiile superioare

Brexitul a însemnat pentru mulţi tineri din România o reconsiderare a opţiunilor de studii în strănătate. Din prima opţiune, aceasta a devenit a doua, a treia sau chiar a ieşit din listă. Aceasta pentru că statul britanic nu mai acordă împrumuturi guvernamentale noilor studenţi, plus că factura aferentă unui an de studiu a crescut de la 9.000 de lire sterline pe an la dublu sau chiar mai mult, în unele cazuri. Cu toate acestea, unii studenţi consideră că oportunităţile pe care studiile în Marea Britanie le oferă nu sunt puţine, iar finanţare se poate găsi, dacă ştii unde să o cauţi.

”Am vrut să învăţ de la oameni cu experienţă”

La cei 23 de ani ai săi, Alex a terminat programul de studii Global Business Management în cadrul Universităţii Coventry din Londra. Spune că a ştiut că vrea să plece la studii afară încă din clasa a X-a. ”În primul rând, mi-am dorit un program de studii care în România nu exista în 2017, cel puţin nu structurat ca cel din UK. Mi-am dorit foarte mult să studiez un bachelor în Business Global care să cuprindă în curriculă o bună parte din tot ceea ce regăsim într-o companie cu operaţiuni globale - Finance, Marketing, Human Resources, Management, Advertising, Operations Management -, şi să pot studia un pachet complet de business. Totodată, am simţit nevoia de a învăţa utilizând o altă abordare decât cea prezentă în România”, explică Alex. Şi, mai ales, şi-a dorit să înveţe de la oameni cu o reală experienţă în afaceri şi care chiar au avut funcţii de conducere în companii extrem de valoroase. ”Sintetizând, dorinţa de a învaţă mai mult, de a învăţa altfel şi de a cunoaşte o altă mentalitate decât cea din România sunt motivele plecării mele în străinătate”, argumentează tânărul. În plus, traiul de unul singur l-a făcut pe Alex mult mai responsabil.

Oportunităţi unice de interacţiune

Eric este student la Falmouth University, în cadrul facultăţii de Business şi antreprenoriat, profilul management de evenimente. ”Pentru mine, au existat două motivaţii principale care m-au făcut să îmi doresc să aplic în străinătate: primul a fost faptul că profilul pe care îl studiez şi pentru care am vrut să aplic nu există deloc în România - este vorba despre management axat pe coordonarea de evenimente. Al doilea motiv au fost oportunităţile unice de a crea conexiuni cu oameni din întreaga lume, modul de abordare a materiilor învăţate şi a modului de examinare. Simt că după aproape trei ani de studiu chiar am reuşit să reţin foarte multe lucruri şi mi-a plăcut să învăţ, nu m-am simţit obligat”, subliniază studentul.

Partea cea mai grea a studiilor în UK a fost pentru Eric să se obişnuiască cu modul de predare şi de realizare a temelor la universitate, destul de diferit faţă de liceu: ”Respectiv realizarea temelor pe laptop, destul de multe teme practice dat fiind că studiez un domeniu unde abordarea de tip "hands-on" este foarte importantă”.

Pentru a face faţă cheltuielilor deloc mici, atât Alex, cât şi Eric şi-au luat joburi part-time, ca student adviser sau în vânzări. ”În prezent, reuşesc să îmi finanţez o mare parte a cheltuielilor, având rareori nevoie de ajutorul părinţilor mei”, mai spune Eric.

Care sunt argumentele pro

Întrebat dacă mai merită ca un tânăr să aleagă studiile în Marea Britanie în condiţiile Brexit-ului, Eric a răspuns: ”Da! Şi spun acest lucru cât se poate de sincer. Oportunităţile, mentalitatea şi motivaţia pe care o astfel de experienţă ţi le oferă este aproape imposibil de reprodus în ţară. De asemenea, predarea online nu prea are loc în Europa de Vest - cel puţin în Marea Britanie şi în ţările unde mai am prieteni plecaţi -, întrucât rata de vaccinare este foarte mare”.

Tot da este şi răspunsul lui Alex: ”Cred cu tărie că cea mai bună investiţie este cea în propria educaţie. Dacă vrei să guşti cu adevărat din experienţa culturală a locului respectiv, da, merită să mergi în ţara respectivă, chiar dacă se fac cursuri online. Dacă vrei să îţi reduci costurile, atunci e mult mai convenabil să faci cursuri online din ţară, automat reduci plata chiriei. Este vorba despre alegerea personală aici. Însă, calitatea cursurilor şi profesorii din străinătate este incomparabilă. Când eram la facultate am avut o profesoară de CSR care studiase licenţa la University of Oxford, masterul la University of Cambridge şi doctoratul la Harvard University. Studiase la cele mai bune universităţi din lume, iar felul în care ne învăţa şi relaţia pe care a reuşit să o construiască cu noi sunt greu de egalat în România pentru că vorbim de un alt nivel şi o altă mentalitate”.

Din scurta lui experienţă profesională în Marea Britanie, Alex a apreciat foarte mult comportamentul oamenilor la locul de muncă: ”Extrem de profesionişti, politicoşi şi etici. Transparenţa din cadrul unei companii este respectată. Job-urile de acolo nu se pot oferi pe pile sau relaţii, meritocraţia funcţionează! Sunt foarte multe oportunităţi profesionale, Londra fiind un oraş extrem de mare, şi bineînţeles, şansa de a cunoaşte oameni din toate colţurile lumii. Am avut colegi în facultate din Europa, India sau Asia şi a fost o reală plăcere să pot să cunosc lucruri despre mediul din care provin şi bineînţeles, despre cultura lor”.

Şi facultatea câştigă dacă absolventul e angajat

Dacă ar fi să aleagă din nou facultatea pe care ar vrea să o urmeze, ar face aceeaşi alegere, mai spune tânărul: ”Profesorii pe care i-am avut erau excepţionali, erau foarte deschişi, dornici să împărtăşească din cunoştinţele lor cu noi, din experienţa lor profesională şi academică, le puteam pune întrebări ori de câte ori aveam nevoie şi erau foarte calzi cu noi”. Perspectivele de job şi oportunităţile par a se ivi la tot pasul, spune la rândul lui Eric: ”Inclusiv universităţile oferă consultare de CV, carieră şi propuneri de joburi în cadrul companiilor partenere în mod complet gratuit, întrucât o rată mare de angajabilitate ajută şi universitatea să se promoveze în rândul viitorilor studenţi. Dacă eşti o persoană deschisă şi comunicativă, plină de idei, aş spune clar că plecarea din ţară, cel puţin pentru universitate, poate să îţi aducă oportunităţi extrem de multe. De când sunt aici am reuşit să organizez alături de prietenii mei de la alte cursuri 2 festivaluri de muzică, unul de modă şi un târg de Crăciun, lucruri care sigur m-au ajutat să câştig experienţă în lumea evenimentelor. De asemenea, cunoştinţele mele de marketing şi marketing digital au evoluat extrem de mult prin prisma acestor evenimente create de la 0, deci aş spune că am avut doar de câştigat”.

Cum şi unde pot fi găsiţi banii de studii

Cât priveşte finanţarea, adaugă Alex, există în România surse alternative de finanţare, nu doar împrumuturile bancare şi banii părinţilor. ”Sunt companii care au finanţat deja sute de elevi şi studenţi care au ales să plece la studii în străinătate, în Europa, inclusiv în Marea Britanie. Aşa că, cei care vor să plece la studii pot obţine finanţare pentru facultăţile din Europa, fără un istoric bancar, de angajare, venituri sau alte garanţii”, susţine Alex.