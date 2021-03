Sorin Cîmpeanu: 265.000 de elevi participă la orele de recuperare din cauză că nu au avut pe ce să înveţe online

Sorin Cîmpeanu a anunţat, joi seară, la finalul şedinţei de Guvern, că 265.000 de elevi participă la orele remediale, pentru a recupera materia pe care nu au parcurs-o în perioada în care învăţământul s-a desfăşurat online. În localităţile aflate în carantină, orele remediale nu se ţin, pentru că secialiştii din domeniul medical au considerat că participarea elevilor la acestea ar ridica gradul de mobilitate.

"Pe toată perioada pe care se derulează activităţi didactice, aceste ore care sunt considerate extrem de importante vor avea loc şi vor avea loc până la rata de incidenţă de 6 la mie. Atunci când am înlocuit sintagma şcolile intră integral în online odată cu atingerea ratei de infectare de 6 la mie cu sintagma şcolile intră integral în online odată cu carantinarea localităţii am luat în discuţie cu decidenţii din domeniul medical şi considerând că ar ridica aceste ore remediale mobilitatea mai mult decât poate fi gestionat, am acceptat ca aceste ore remediale să nu aibă loc”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Întrebat dacă crede că toată materia pierdută în perioada pandemiei va putea fi recuperată de către elevi, ministrul s-a arătat sceptic.

"Mi-aş dori să răspund că sunt convins că tot ceea ce s-a pierdut se va putea recupera. Din păcate, sunt foarte conştient de faptul că s-a pierdut foarte mult şi s-a pierdut neuniform, s-a pierdut diferit de la o zonă la alta, de la o şcoală la alta între urban şi rural. S-a pierdut diferit între elevii aceleiaşi clase. Tocmai de asta aceste ore remediale ar fi trebuit să aibă o identificare a acestor pierderi, pentru a putea interveni asupra lor. Ministerul Educaţiei va face tot posibilul pentru recuperarea într-o măsură cât mai mare a acestor pierderi”, a răspuns Sorin Cîmpeanu.