Ministrul Educaţiei propune schimbarea sistemului de finanţare în învăţământul preuniversitar

Ministrul a participat, marţi, la evenimentul de lansare a studiului “Costul educaţiei: Investiţie, randament, impact”, realizat la solicitarea Fundaţiei World Vision România. “Pentru a atrage tineri pentru cariera didactică este nevoie de o salarizare atractivă, până la salarizare atractivă e nevoie de o finanţare mai atractivă a universităţilor pentru a forma profesori. O finanţare privilegiată pentru cariera didactică alături de o finanţare privilegiată a statului român pentru domeniul IT şi alte domenii care contribuie la dezvoltarea României”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu. El a menţionat că pentru a atrage tineri pentru o carieră didactică este nevoie de o salarizare atractivă.

“Cât vom finanţa învăţământul preuniversitar exclusiv prin finanţare per elev în acea clasă vom avea o finanţare de 4,5,6 ori mai mică decât finanţarea unei clase din mediul urban, cheltuielile fiind aceleaşi. Care este soluţia? Schimbarea sistemului de finanţare în învăţământul preuniversitar, într-o combinare între costul per elev şi costul per formaţiune. E de datoria noastră să clarificăm în aşa fel încât să nu naştem abuzuri, dar să facem ceva concret pentru finanţarea mediului rural în care învaţă aproape jumătate din elevii României”, a explicat ministrul Educaţiei.