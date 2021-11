Ministrul Educaţiei a înaintat la Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă propunerea ca elevii să meargă la şcoală în localităţile cu rata mică de incidenţă

„Există localităţi în care rata de infectare este 0 sau tinde spre 0, în care avem foarte puţine cazuri de infectare, dar avem şi foarte puţine cazuri de persoane vaccinate. În acele localităţi izolate se înregistrează şi cele mai mari dificultăţi din perspectiva educaţiei în general şi din perspectiva specifică a predării online. Se înregistrează dificultăţi din perspectiva accesului la internet, din perspectiva disponibilităţii de echipamente electronice, din perspectiva conţinutului digital şi a profesorilor care să fie formaţi pentru predarea online, de partea de evaluare online nici nu are rost să mai discut.





În aceste condiţii, în calitate de ministu al Educaţiei, am asumat să înaintez o propunere către Guvern şi către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă prin care să poată fi completat ordinul comun ministrul Educaţiei, ministrul Sănătăţii cu titlu de excepţie pentru localităţile în care rata de infectare este mai mică de trei la mie să se renunţe la pragul de 60% persoane vacciate în şcoala sau grădiniţa care funcţionează în acea localitate. Acest lucru va face obiectul următoarei hotărâri CNSU, la finalul acestei săptămâni şi va ţine cont de evoluţia epidemiologică. Până în prezent avem un trend descendent. Îmi exprim convingerea că va fi adoptată”, a declarat ministrul educaţiei Sorin Câmpeanu.





Întrebat dacă de săptămâna viitoare elevii din localităţile cu o rată de incidenţă sub 3 la mie vor putea merge şi ei fizic la şcoală, dacă va fi aprobată Hotărârea de CNSU, ministrul a spus : „Sunt convins că se va putea adopta această hotărâre sub rezerva non-agravării accentuate a situaţiei epidemiologice. Da, sub această rezervă vor putea începe cu prezenţă fizică elevii şi preşcolarii din şcoli şi grădiniţe din localităţile în care rata de infectare este mai mică de 3 la mie”.