Ministrul Educaţiei, despre plata orelor remediale: Se vor face eforturi pentru a fi plătite cât de curând posibil

Conform ministrului, 246.000 de elevi de şcoală primară, gimnaziu şi liceu s-au înscris anul trecut pentru a participa la orele de recuperare a materiei şcolare. Înscrierea pentru aceste ore a fost voluntară. Orele pentru elevii de şcoală primară şi gimnaziu se plătesc din fonduri europene, iar pentru cele pentru elevii de liceu costurile sunt suportate dintr-un împrumut contractat de la Banca Mondială.





Ministrul consideră că numărul celor care au suferit pierderi este” mult mai mare de 246.000, care nu înseamnă nici măcar 10%”.





Acesta a menţionat că ministerul pe care îl conduce susţine continuarea organizării de ore de recuperare şi pe parcursul anului şcolar viitor, el arătându-se convins că nici în acest fel nu vor fi recuperate toate pierderile generate de criza sanitar, el arătând că „e nevoie de mai mult”.

„Nu există un orizont de timp. Nu există, în opina mea, niciun fel de justificare să nu poată fi plătite până la începerea şcolii. Dar se vor face eforturi pentru a fi plătite cât de curând posibil. De multe ori depinde şi de cei care au făcut aceste raportări, pentru că le sunt semnalate şi trebuie să corecteze diferenţele. Este perioada de vacanţă şi am observat o lentoare în corectarea acestor diferenţe, care atrage după sine întârzieri. (...) Am solicitat imperativ colegilor mei, chiar dacă asta presupune renunţarea la vacanţă, să continue în mod susţinut acest proces de verificate pentru ca plăţile să poată fi făcute. Am declarat că nu găsesc nicio justificare ca aceste plăţi să întârzie dincolo de luna septembrie”, a adăugat ministrul.