Ministrul Educaţiei anunţă două scenarii: anul şcolar prelungit cu o săptămână sau să se termine cum era programat. Ce se întâmplă cu examenele

Anisie afirmă că există două scenarii: unul conform căruia anul şcolar ar urma să se termine aşa cum a fost programat iniţial, iar al doilea care prevede prelungirea cu o săptămână a anului şcolar 2019-2020.



"Trebuie să ne gândim întâi de toate la siguranţa şi sănătatea copiilor noştri. Atunci când vom lua decizia revenirii la cursuri trebuie să luăm toate măsurile în aşa fel încât copiii să fie în siguranţă. (...) Această redeschidere a cursurilor trebuie să fie una prudentă, controlată şi treptată şi în condiţii de maximă siguranţă pentru elevi şi pentru profesori în acelaşi timp”, a afirmat Anisie, miercuri seară, la Digi 24.

Ministrul Educaţiei a spus că a discutat, într-o videoconferinţă, cu omologi de-ai săi din alte ţări din Uniunea Europeană, iar aceştia au spus că trebuie luat în calcul ca prezenţa elevilor la cursuri "să nu cumva să înrăutăţească situaţia îmbolnăvirilor cu COVID”.

În ceea ce priveşte o dată la care ar putea fi luată o decizie cu privire la revenirea la şcoală, ministrul Educaţiei a spus că această dată ar putea fi decisă de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, care a şi decis suspendarea cursurilor ca măsură de prevenire a răspândirii virusului.

"Cred că este bine să precizez faptul că tot Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă poate spune când este timpul, când este momentul în care vom fi în siguranţă. Trebuie să ne gândim cu toţii la sănătatea elevilor, studenţilor, cadrelor didactice pentru că numai dacă sunt sănătoşi putem deschide atât şcolile, cât şi universităţile”, a afirmat Anisie.

Ea a precizat că decizia privind modul în care ar urma să se facă reluarea cursurilor va fi comunicată "în curând”, menţionând că a discutat cu ministrul Sănătăţii pe acest subiect, întrucât este nevoie să se facă o dezinfecţie de către Direcţiile de Sănătate Publică în fiecare şcoală, astfel încât copiii să nu fie supuşi riscului de contractare a virusului.

"Aşteptăm să vedem care este vârful, aşteptăm să vedem ce ne spun specialiştii din domeniul medical. (..) Am considerat că deocamdată este bine să nu-i alarmăm sub nicio formă nici pe părinţi, nici pe elevi şi să construim lucruri în aşa fel încât să ne gândim la sănătatea şi siguranţa copiilor”, a declarat ministrul.

Anisie a spus că a fost contactată de părinţi care i-au spus că au copii cu diverse boli şi pe care nu vor să îi trimită, deocamdată, la şcoală, de teama că s-ar putea îmbolnăvi.

"Lucrurile se schimbă de la o zi la alta şi nu putem avea certitudini ce se întâmplă în scurt timp”, a spus Anisie.

Întrebată dacă anul şcolar va fi prelungit cu perioada în care elevii nu au mers la cursuri, Anisie a spus că există un scenariu conform căruia anul şcolar ar putea fi prelungit cu o săptămână, al doilea scenariu prevăzând posibilitatea ca anul şcolar să se termine aşa cum a fost programat.

Aceasta a precizat că Cehia, spre exemplu, a anunţat reluarea cursurilor pentru elevii şi studenţii din anii terminali. Întrebată dacă se ia în calcul această variantă, Monica Anisie a spus că a fost luată în calcul, alături de altele, de către autorităţile din România.

Anisie, despre examenele naţionale: Trebuie să gândim calendarele în funcţie de data la care revenim la cursuri. Dacă este nevoie, vom avea şi calendare diferite, dar numai dacă este nevoie





Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, spune că examenele naţionale pentru elevii din anii terminali ar putea fi organizate la alte date decât cele stabilite iniţial "numai dacă va fi nevoie” şi reafirmă că elevii care vor susţine aceste examene vor avea de învăţat materia predată până la finalul primului semestru al anului şcolar. Ea aminteşte că admiterea la universităţi, care se poate face online, se va organiza numai după ce va fi susţinut examenul de Bacalaureat.





"Este o decizie pe care am luat-o. Am realizat ordinul de ministru prin care am aprobat noile programe pentru examenele naţionale şi, într-adevăr, materia şi conţinuturile pe care elevii le au de studiat până la examen sunt conţinuturile învăţate până la finalizarea semestrului I”, a afirmat Monica Anisie, miercuri seară, într-o intervenţie la Digi 24.

În ceea ce priveşte datele examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat, ministrul Educaţiei a spus că vor exista calendare diferite faţă de cele obişnuite "numai dacă este nevoie”.

"Trebuie să gândim calendarele în funcţie de data la care revenim la cursuri. Cred că este important să finalizăm acest an şcolar. Toate statele din UE caută soluţii în aşa fel încât să se încheie anul şcolar şi examenele naţionale să se realizeze, e adevărat, în condiţii diferite decât am fost obişnuiţi până acum. Însă în orice stat situaţia este specială şi şi la noi este dificil de realizat ceea ce am avut până acum, examenele naţionale pe care le organizam la anumite date. Dacă este nevoie, vom avea şi calendare diferite, dar numai dacă este nevoie”, a adăugat Monica Anisie.

Cât despre admiterea la universităţi, ministrul Educaţiei a precizat că aceasta se va realiza după susţinerea examenului de Bacalaureat.

"În momentul în care organizăm examenul de Bacalaureat, adică ştim calendarul care va fi, atunci stabilim şi admiterea la facultate”, a afirmat aceasta.

Ea a reafirmat că universităţile au posibilitatea de a organiza examene de admitere online.

De asemenea, Anisie a afirmat că a propus miniştrilor din alte state europene să ia în calcul realizarea unui calendar astfel încât să nu aibă de suferit elevii care vor să studieze în alte ţări.

"Îi pot asigura pe copii că se pot înscrie şi la universităţi din străinătate, în momentul în care vom avea calendarul, îl vom face public”, a mai spus ministrul Educaţiei şi Cercetării.