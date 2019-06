Evaluarea Naţională. Când se vor publica rezultatele finale şi când are loc admiterea la liceu

La nivel naţional, aproape 155.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a s-au înscris la Evaluare Naţională 2019. După examenul Evaluării Naţionale, urmează completarea fişelor de liceu, repartizarea computerizată şi depunerea dosarelor. Sâmbătă, 29 iunie, până în ora 12.00, toate notele vor fi afişate şi la avizierele şcolilor unde a avut lor examinarea. Rezultatele vor fi disponibile şi pe site-ul Ministerului Educaţiei.

Media de admitere la liceu, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională (contează în proporţie de 80 la sută), şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a (20 la sută).

Calendarul înscrierii la liceu

Între 3 – 7 iulie 2019, absolvenţii de clasa a VIII-a completează fişele de înscriere la liceu, iar între 4 – 8 iulie 2019 are loc verificarea fişelor de înscriere la liceu şi corectarea eventualele greşeli în baza de date computerizată. Pe 12 iulie 2019 e programată repartizarea computerizată la liceu iar între 15-18 iulie, depunerea dosarelor.

Ce rezultate au fost în acest an

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a centralizat rezultatele candidaţilor din cadrul Evaluării Naţionale 2019. Situaţia statistică generală relevă că dintre cei 146.105 candidaţi prezenţi, 106.838 de candidaţi au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci). Dintre aceştia, 429 de candidaţi au încheiat examenul cu media generală 10 (zece). Rata de participare la Capacitate a fost de 94,2%: 146.105 candidaţi prezenţi dintr-un total de 155.020 de elevi înscrişi, transmite biroul de presă al MEN. Concret, unu din trei elevi nu a reuşit să obţină nota cinci la examenul de Evaluare Naţională. Astfel, în zece ani, procentul elevilor care au luat Evaluarea naţională s-a prăbuşit cu 20 la sută.

La proba de Limba şi literatura română au obţinut note peste sau egale cu 5 (cinci) 118.074 de candidaţi (80,6%), iar 1.956 de candidaţi au fost notaţi cu 10 (zece). La proba de Matematică, 91.606 candidaţi (62,7%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 2.535 de candidaţi au obţinut nota 10 (zece). La limba şi literatura maternă, 8.130 de candidaţi au obţinut note mai mari sau egale cu 5.

În ceea ce priveşte tentativele de copiere la examen, opt elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă, lucrările acestora fiind notate cu nota unu, anunţă MEN.

Gradul de dificultate al subiectelor

Subiectele pe care le-au primit absolvenţii de gimnaziu au fost accesibile, potrivit profesorilor, însă volumul a fost mare pentru doar cele două ore pe care le-au avut la dispoziţie aceştia, atât la Limba română, cât şi la Matematică.

Subiecte mai uşoare la probele de la Evaluarea Naţională nu înseamnă neapărat ceva pozitiv, ci o departajare grea a elevilor şi o corectare a lucrărilor într-o manieră mai subiectivă din partea profesorilor. „Subiectele de la Evaluarea Naţională din acest an sunt din categoria celor foarte uşor de rezolvat, construite parcă pentru copiii cu rezultate sub media unei clase obişnuite. Acest lucru nu ar trebui să fie o bucurie pentru nimeni. Copiii vor fi departajaţi cu greu şi, probabil, în special pe baza compunerilor, a căror corectare presupune un grad mai mare de subiectivism decât partea de gramatică, vocabular şi înţelegere a textului”, atrage atenţia scriitoarea Mihaela Apetrei. De aceea, dascălii îi sfătuiesc pe copii şi pe părinţi să consulte baremul de notare cât încă elevii au proaspăt în minte modul în care au rezolvat subiectele. „Este important ca elevii să se auto-evalueze şi dacă ei consideră că punctajul obţinut trebuia să fie mai mare, să depună contestaţie”, susţine profesoara Cristina Tunegaru.

Mii de contestaţii depuse

Contestaţiile au putut fi depuse în cursul zilei de 25 iunie, în intervalul orar 14:00 – 20:00. Un număr de 4.136 de contestaţii au fost înregistrate la Evaluarea Naţională în Capitală, potrivit datelor Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. in total, mai mult de jumătate – 2.242 - au fost depuse la Limba şi literatura română, 1.881 la Matematică şi 13, la Limba maternă.

Top oraşe cu rezultate bune la Evaluarea naţională

Bucureştiul se află pe locul al treilea în clasamentul rezultatelor obţinute la examenul de admitere la liceu, cu cu 84,94% candidaţi care au luat medii mai mari sau egale cu 5.Pe primul loc se află judeţul Brăila, cu 87,6% din elevi cu note peste sau egale cu 5, iar pe locul al doilea, Cluj cu 87,4 la sută. Media generală de admitere, care se calculează din 80% media de la Evaluarea Naţională şi 20% media anilor de gimnaziu.

Modificare în modul de corectare al lucrărilor

Tezele elevilor din capitală de la Evaluarea Naţională 2019 nu vor mai fi corectate în alte judeţe, încrucişat, ci pe sectoare, conform Edupedu.ro. În ţară, evaluarea şi corectarea tezelor de examen vor fi realizate în continuare în alte judeţe decât cele în care elevii susţin probele scrise, din motive de securitate. Pe Bucureşti, lucrările vor fi corectate încrucişat între sectoare, fără o dezbatere publică a acestei modificări. Inspectoratul şcolar municipal a precizat că în Capitală, lucrările elevilor vor fi evaluate şi notate anul acesta “încrucişat” între sectoare. „Sunt şase centre de evaluare a lucrărilor de Evaluare Naţională, pe Bucureşti, corespunzătoare sectoarelor”, a spus Ştefania Manea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB). Şi Florian Lixandru, secretarul de stat din Ministerul Educaţiei responsabil cu învăţământul preuniversitar, a declarat că, la fel ca „în cazul olimpiadelor şi concursurilor, sectoarele municipiului Bucureşti sunt asimilate judeţelor”. Oficialul nu a mai răspuns de ce anii trecuţi sectoarele nu au fost asimilate judeţelor şi care a fost motivul modificării anul acesta a procedurii de corectare, conform edupedu.ro.

Procentul de promovare a fost de aproximativ 77% la nivel naţional. Din 2017, la admiterea în clasa a IX-a, ponderea mediei de la Evaluare Naţională a crescut de la 75% la 80%, iar notele de la clasă reprezintă doar 20%, în loc de 25%. În ultimii zece ani, cea mai slabă rată de promovabilitate la Evaluare Naţională a fost în 2012, când doar 66% au luat note de promovare.

Rezultate Evaluare Naţională 2019 Bucureşti. Rata de promovabilitate în ultimii ani la nivel naţional

Anul trecut s-au înscris la Evaluare Naţională peste 150.000 de candidaţi. Rata de participare a fost de 94,8%, iar peste 73% au promovat. La Limba şi literatura română, 83% au obţinut note peste 5 şi 2.089 au luat nota 10. La Matematică, 61% au luat note peste 5, iar 1.903 au primit 10. În 2017, la Evaluare Naţională s-au înscris aproape 145.000 de candidaţi

Perlele elevilor la proba de Limba română

Ca la orice examen, au fost şi elevi care nu au fost pregătiţi, au fost prea emoţionaţi şi au scris diferite ”perle”. Originea autorului este o familie, o mamă şi un tată”, a scris un elev. „Originea scriitorului este continentul scoţian, dar a avut legături obraznice cu preşedintele Statelor Unite”, a considerat un altul. Şi partea de gramatică a dat bătăi de cap unor elevi: „Timpul verbului „a descoperit” este 1908, deci acum 110 ani”, a arătat un copil. „Cuvântul “băieţel” s-a format prin compunere de la vocativul “băi” şi sufixul “eţel”, consideră un altul.

La compunerea de la ultimul subiect, unii elevii au fost peste măsură de creativi. „În timp ce citeam am adormit şi am visat că pe geam se aruncă în cameră spioni FBI, CIA şi de cyber-securitate, curioşi ce jocuri am eu prin calculator”, a scris un elev.

