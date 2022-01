Cîmpeanu, despre burse: Recunosc că nu este varianta perfectă. Ministrul propune ca primii trei elevi din fiecare clasă să ia bursă de merit, dacă au minim media 9

„O să găsească un partener în mărirea cuantumului burselor pentru cei care într-adevăr fac performanţă. Am mărit deja doar de anul trecut, până anul acesta, bursa de performanţă, de la 100 la 500 de lei, aş vrea să ajungă chiar la 1.000 de lei pe lună bursa de performanţă, aş vrea să cresc cuantumul pentru bursele sociale, bursele sociale să ajungă exact la acei elevi care au într-adevăr nevoie din perspectivă socială, economică sau medicală, să poată fi cumulate, în aşa fel încât un părinte care are copii care înţeleg importanţa şcolii să înţeleagă şi el, la rândul lui, că trimiţându-şi copiii la şcoală, prin suma mai multor burse, s-ar putea să ajungă mai mult decât salariul lui, pentru care munceşte în fiecare zi”, a mai afirmat Cîmpeanu.

„Este o variantă, atâta timp cât discutăm de merit, însă eu am o propunere şi mai bună: primele trei medii din fiecare clasă, primii trei din fiecare clasă, cu condiţia să nu fie sub nota 9 spre exemplu, putem coborî la 9, dar să fie primii trei cei mai buni. Pentru că am avut clase cu 33 de elevi din 35 care au avut 10. Cum facem diferenţierea?”, a declarat Cîmpeanu.