search
Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

UE vrea să limiteze puterile statelor care nu sunt de acord cu fuziunile, astfel încât companiile europene să poată concura cu SUA și China

0
0
Publicat:

UE intenționează să revizuiască regulile sale privind fuziunile pentru a limita puterile naționale în cazul în care acestea vor să blocheze preluările de corporații, sperând că astfel va ajuta companiile europene să se dezvolte la scara necesară pentru a concura cu rivalii din SUA și China.

Patru pumni vopsiți în culorile SUA, Chinei, UE și Rusiei
UE vrea să restricționeze fuziunile, astfel încât companiile să poată concura cu SUA și China

Reformele propuse reflectă „frustrarea crescândă” a oficialilor de la Bruxelles față de intervenția capitalelor într-o serie de tranzacții corporative semnificative, adesea pentru a proteja campionii naționali în detrimentul pieței unice.

„Deși o astfel de intervenție este permisă în temeiul tratatelor și al regulamentului privind fuziunile economice din motive precum securitatea națională, este posibil ca unele cazuri să fi împiedicat în mod inutil extinderea”, se arată într-un document de dezbatere al Comisiei Europene consultat de FT.

„Prin urmare, orientările revizuite ar putea clarifica circumstanțele în care astfel de intervenții sunt justificate, creând astfel o certitudine sporită pentru întreprinderi”, a adăugat acesta. Documentul urmează să fie discutat în cadrul Comisiei miercuri, ca parte a unei revizuiri mai ample a normelor privind fuziunile.

Mai multe state europene s-au opus fuziunilor, în detrimentul piețe unice

Există mai multe cazuri recente care au alimentat îngrijorări: Germania s-a opus preluării Commerzbank de către UniCredit din Italia, Spania s-a opus fuziunii dintre BBVA și Banco Sabadell, în timp ce Italia și-a folosit așa-numitele puteri de aur în oferta de preluare a UniCredit pentru rivala Banco BPM.

Oficialii UE se tem că astfel de intervenții riscă să fragmenteze piața unică și să submineze eforturile de a construi companii paneuropene capabile să concureze la nivel global.

Revizuirea regulilor privind fuziunile în cadrul blocului comunitar este foarte așteptată de companii și investitori care vizează potențiale viitoare încercări de consolidare.

Bruxelles-ul insistă că va continua să se protejeze împotriva concentrării excesive a pieței. Dar, conform documentului, încearcă, de asemenea, să încurajeze „o extindere pro-competitivă care să consolideze competitivitatea globală a Europei”.

Comisarul pentru concurență, Teresa Ribera, a subliniat în repetate rânduri că politica de fuziuni nu poate rezolva singură provocările legate de competitivitate ale Europei, subliniind în schimb necesitatea aprofundării pieței unice, în special în sectoare precum telecomunicațiile.

Liderii europeni sunt așteptați să își exprime opinia cu privire la dezbaterea din cadrul unui summit care va avea loc joi la Bruxelles. În scrisoarea sa adresată șefilor de stat și de guvern, șefa Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat că regulile actualizate vor „sprijini fuziunile care construiesc o scară procompetitivă, încurajează integrarea pieței unice și promovează actorii paneuropeni”.

Ea a adăugat că tranzacțiile vor continua să fie examinate cu atenție pentru a evita crearea de „monopoluri sau oligopoluri pentru a asigura accesibilitatea pentru companiile și cetățenii UE”.

Comisia a refuzat să comenteze documentul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
digi24.ro
image
HARTA scumpirilor la benzină și motorină în UE de la începutul războiului din Iran. Locul neașteptat al României în clasament
stirileprotv.ro
image
Înregistrare explozivă din ședința PNL de la Vila Lac. Liberalii se încurajează reciproc să se desprindă de USR și Nicușor Dan și se gândesc deja la prezidențialele de peste 4 ani
gandul.ro
image
Guvernul României vine cu soluții după reclamațiile românilor privind cartea de identitate electronică
mediafax.ro
image
Nu s-a văzut la TV: Ianis Hagi, certat de Mircea Lucescu! „Chiar la schimbare i-a făcut observațiile!”
fanatik.ro
image
Lovitură de teatru în „jaful secolului” de la Timișoara. Hoții, care au tăcut până acum, au recunoscut tot
libertatea.ro
image
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Adrian Porumboiu l-a jignit fără rețineri după Turcia - România: ”Nu ți-e rușine?”
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
observatornews.ro
image
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
cancan.ro
image
Ministrul muncii anunță ziua din aprilie când intră pensia pe card și prin poștă. Ajutoarele, amânate
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Doar 13 țări din lume mai au aer curat şi trei dintre ele se află în Europa. Cum stă România la acest capitol
playtech.ro
image
Gigi Becali, furios pe Mircea Lucescu după înfrângerea României: “Bagă-l pe Baiaram! Patru schimbări trebuiau făcute la pauză cu turcii ăștia de 2 lei!”
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Cu cine joacă România după înfrângerea din Turcia
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS. Anunțul momentului! Toți românii așteaptă verdictul!
romaniatv.net
image
Iranul pregătește bomba nucleară. Răsturnare de situație în războiul din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM a trecut prin clipe de coșmar. Vorbește în premieră de relația toxică în care a trăit. Ce i-a putut face iubitul agresiv: „Mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au aflat că vor deveni părinți după 1 lună de relație: „Am fost atenți, dar se pare că nu suficient”
click.ro
image
Povestea tinerei de 26 de ani care astăzi va fi eutanasiată. De ce a luat Noelia această decizie șocantă
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rareș Cojoc îi dă șah-mat Andreei Popescu. A știut exact unde să o lovească
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect

OK! Magazine

image
William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Click! Pentru femei

image
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!