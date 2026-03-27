UE vrea să limiteze puterile statelor care nu sunt de acord cu fuziunile, astfel încât companiile europene să poată concura cu SUA și China

UE intenționează să revizuiască regulile sale privind fuziunile pentru a limita puterile naționale în cazul în care acestea vor să blocheze preluările de corporații, sperând că astfel va ajuta companiile europene să se dezvolte la scara necesară pentru a concura cu rivalii din SUA și China.

Reformele propuse reflectă „frustrarea crescândă” a oficialilor de la Bruxelles față de intervenția capitalelor într-o serie de tranzacții corporative semnificative, adesea pentru a proteja campionii naționali în detrimentul pieței unice.

„Deși o astfel de intervenție este permisă în temeiul tratatelor și al regulamentului privind fuziunile economice din motive precum securitatea națională, este posibil ca unele cazuri să fi împiedicat în mod inutil extinderea”, se arată într-un document de dezbatere al Comisiei Europene consultat de FT.

„Prin urmare, orientările revizuite ar putea clarifica circumstanțele în care astfel de intervenții sunt justificate, creând astfel o certitudine sporită pentru întreprinderi”, a adăugat acesta. Documentul urmează să fie discutat în cadrul Comisiei miercuri, ca parte a unei revizuiri mai ample a normelor privind fuziunile.

Mai multe state europene s-au opus fuziunilor, în detrimentul piețe unice

Există mai multe cazuri recente care au alimentat îngrijorări: Germania s-a opus preluării Commerzbank de către UniCredit din Italia, Spania s-a opus fuziunii dintre BBVA și Banco Sabadell, în timp ce Italia și-a folosit așa-numitele puteri de aur în oferta de preluare a UniCredit pentru rivala Banco BPM.

Oficialii UE se tem că astfel de intervenții riscă să fragmenteze piața unică și să submineze eforturile de a construi companii paneuropene capabile să concureze la nivel global.

Revizuirea regulilor privind fuziunile în cadrul blocului comunitar este foarte așteptată de companii și investitori care vizează potențiale viitoare încercări de consolidare.

Bruxelles-ul insistă că va continua să se protejeze împotriva concentrării excesive a pieței. Dar, conform documentului, încearcă, de asemenea, să încurajeze „o extindere pro-competitivă care să consolideze competitivitatea globală a Europei”.

Comisarul pentru concurență, Teresa Ribera, a subliniat în repetate rânduri că politica de fuziuni nu poate rezolva singură provocările legate de competitivitate ale Europei, subliniind în schimb necesitatea aprofundării pieței unice, în special în sectoare precum telecomunicațiile.

Liderii europeni sunt așteptați să își exprime opinia cu privire la dezbaterea din cadrul unui summit care va avea loc joi la Bruxelles. În scrisoarea sa adresată șefilor de stat și de guvern, șefa Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat că regulile actualizate vor „sprijini fuziunile care construiesc o scară procompetitivă, încurajează integrarea pieței unice și promovează actorii paneuropeni”.

Ea a adăugat că tranzacțiile vor continua să fie examinate cu atenție pentru a evita crearea de „monopoluri sau oligopoluri pentru a asigura accesibilitatea pentru companiile și cetățenii UE”.

Comisia a refuzat să comenteze documentul.