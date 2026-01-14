Trei companii de întreținere a drumurilor, amendate pentru trucarea unor licitații

Consiliul Concurenţei a sancţionat trei companii cu amenzi în valoare totală de 8,29 milioane lei (1,66 milioane euro), pentru trucarea unor licitații organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) prin DRDP Constanța, pe piața lucrărilor de întreținere a drumurilor.

Amenzile au fost aplicate astfel:

Oyl Company Holding AG SRL - 5.914.952,99 lei

Autoprima Serv SRL - 2.017.912,68 lei

Saga Infrastructură SRL - 356.972,48 lei

Autoritatea de concurenţă a constatat, în urma unei investigaţii, că cele trei companii au participat la o înţelegere anticoncurențială, constând în împărțirea lucrărilor de întreținere curentă și periodică a drumurilor naționale și a autostrăzilor din județele Constanța, Tulcea, Brăila, Călărași și Ialomița. Practic, în cadrul procedurilor de achiziție publică organizate de CNAIR prin DRDP Constanța, în calitate de autoritate contractantă, companiile și-au coordonat politicile comerciale cu scopul de câștiga cele care depuneau ofertele cu valorile cele mai mari.

Toate cele trei companii și-au recunoscut integral fapta și au beneficiat de reducerea amenzii.

Investigaţia a fost închisă în ceea ce privește compania Asfalt Dobrogea SRL, deoarece nu au fost descoperite dovezi suficiente privind încălcarea legislației concurenţei care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni.

Reamintim că legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, precum cele de împărțire a pieței.

Deciziile sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.