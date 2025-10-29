Top 3 domenii puternic afectate de insolvențe în primele opt luni

O amplă analiză privind insolvențele arată că există sectoare de activitate unde ponderea în totalul numărului de insolvenţe depăşeşte cu mult ponderea sectorului în numărul total al numărului de companii active.

Potrivit unui studiu prezentat miercuri de Coface, cele mai afectate sectoare sunt: Construcţii (21% din totalul numărului de insolvenţe / 11% din totalul numărului de companii active economic) şi Industria prelucrătoare (13% din totalul numărului de insolvenţe / 8% din totalul numărului de companii active economic) şi, pe de altă parte, sunt sectoare de activitate a căror importanţă ca număr de companii active şi contribuţie la creşterea PIB-ului creşte cum ar fi: Informaţii şi comunicaţii (2% din totalul numărului de insolvenţe / 6% din totalul numărului de companii active economic) şi Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (4% din totalul numărului de insolvenţe / 12% din totalul numărului de companii active economic).

Studiul arată că numărul insolvenţelor din România a scăzut cu 2% în primele 8 luni din 2025, la 4.561 de proceduri noi de insolvenţă, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, când au fost deschise 4.657 insolvenţe.

Potrivit unui comunicat al companiei, instrumentele de plată refuzate au continuat să crească în primele 8 luni din 2025 cu 10% ca număr şi 21% ca valoare comparativ cu perioada similară din 2024. Sectorul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul/repararea autovehiculelor şi motocicletelor a raportat cel mai mare număr de insolvenţe, respectiv 1.131.

Conform sursei citate, primele 8 luni ale anului 2025 au reprezentat pentru economia globală o perioadă de incertitudine, alimentată în mod special de noile tarife comerciale impuse de SUA dar şi de cele două conflicte militare: invadarea ilegitimă a Ucrainei de către Federaţia Rusă şi războiul izbucnit ca urmare a atacului grupării teroriste HAMAS asupra Israelului. Cu toate acestea, noile previziuni privind creşterea PIB-ului global au fost revizuite în creştere, la puţin peste 3%, în special datorită evoluţiei pozitive din pieţele emergente (Fondul Monetar Internaţional, OCDE).

Economia României a continuat să-şi încetinească ritmul de creştere în primul semestru din 2025 până la 0,3% faţă de primul semestru din 2024. Cu un mediu de afaceri concentrat în primele 7 sectoare de activitate în proporţie de 78% şi în primele 6 judeţe plus Bucureşti în proporţie de aproximativ 47%, societăţile au demonstrat rezilienţă în primele 8 luni din 2025.

„Contextul actual este marcat de numeroase provocări care pun presiune pe mediul economic şi de afaceri. PIB-ul României a crescut în S1 2025 cu doar 0,3%, sub aşteptări, iar una dintre principalele provocări ale mediului de afaceri şi nu numai este inflaţia ridicată. Printre principalii factori care au contribuit la creşterea şi mai mare a ratei inflaţiei se numără eliminarea plafonării preţului energiei începând cu iulie 2025 şi măsurile fiscale adoptate începând cu august 2025. În acest cadru, companiile trebuie să demonstreze agilitate şi capacitate de repliere la un mediu în continuă schimbare", a declarat Alina Popa, country manager Coface România.

Potrivit documentului, primele 3 sectoare în funcţie de numărul companiilor intrate în insolvenţă în perioada ianuarie - august 2025 sunt Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul/Repararea autovehiculelor şi motocicletelor (1.131), Construcţii (947) şi Transport şi depozitare (571). Spre deosebire de primele două ocupante ale clasamentului care au raportat o scădere a numărului de insolvenţe, sectorul Transporturi şi depozitare a înregistrare o creştere a insolvenţelor de la 477 la 571. Motivele acestei creşteri sunt, în primul rând, tendinţa de concentrare a sectorului (aproximativ 85% dintre companiile intrate în insolvenţă în perioada ianuarie-august 2025 din sectorul Transporturi şi Depozitare au înregistrat în 2024 o cifra de afaceri sub 500.000 euro), dar şi scăderea cererii în special din Vestul Europei.