search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Top 3 domenii puternic afectate de insolvențe în primele opt luni

0
0
Publicat:

O amplă analiză privind insolvențele arată că există sectoare de activitate unde ponderea în totalul numărului de insolvenţe depăşeşte cu mult ponderea sectorului în numărul total al numărului de companii active.

insolvent

Potrivit unui studiu prezentat miercuri de Coface, cele mai afectate sectoare sunt: Construcţii (21% din totalul numărului de insolvenţe / 11% din totalul numărului de companii active economic) şi Industria prelucrătoare (13% din totalul numărului de insolvenţe / 8% din totalul numărului de companii active economic) şi, pe de altă parte, sunt sectoare de activitate a căror importanţă ca număr de companii active şi contribuţie la creşterea PIB-ului creşte cum ar fi: Informaţii şi comunicaţii (2% din totalul numărului de insolvenţe / 6% din totalul numărului de companii active economic) şi Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (4% din totalul numărului de insolvenţe / 12% din totalul numărului de companii active economic).

image png

Studiul arată că numărul insolvenţelor din România a scăzut cu 2% în primele 8 luni din 2025, la 4.561 de proceduri noi de insolvenţă, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, când au fost deschise 4.657 insolvenţe.

Potrivit unui comunicat al companiei, instrumentele de plată refuzate au continuat să crească în primele 8 luni din 2025 cu 10% ca număr şi 21% ca valoare comparativ cu perioada similară din 2024. Sectorul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul/repararea autovehiculelor şi motocicletelor a raportat cel mai mare număr de insolvenţe, respectiv 1.131.

Conform sursei citate, primele 8 luni ale anului 2025 au reprezentat pentru economia globală o perioadă de incertitudine, alimentată în mod special de noile tarife comerciale impuse de SUA dar şi de cele două conflicte militare: invadarea ilegitimă a Ucrainei de către Federaţia Rusă şi războiul izbucnit ca urmare a atacului grupării teroriste HAMAS asupra Israelului. Cu toate acestea, noile previziuni privind creşterea PIB-ului global au fost revizuite în creştere, la puţin peste 3%, în special datorită evoluţiei pozitive din pieţele emergente (Fondul Monetar Internaţional, OCDE).

Economia României a continuat să-şi încetinească ritmul de creştere în primul semestru din 2025 până la 0,3% faţă de primul semestru din 2024. Cu un mediu de afaceri concentrat în primele 7 sectoare de activitate în proporţie de 78% şi în primele 6 judeţe plus Bucureşti în proporţie de aproximativ 47%, societăţile au demonstrat rezilienţă în primele 8 luni din 2025.

Contextul actual este marcat de numeroase provocări care pun presiune pe mediul economic şi de afaceri. PIB-ul României a crescut în S1 2025 cu doar 0,3%, sub aşteptări, iar una dintre principalele provocări ale mediului de afaceri şi nu numai este inflaţia ridicată. Printre principalii factori care au contribuit la creşterea şi mai mare a ratei inflaţiei se numără eliminarea plafonării preţului energiei începând cu iulie 2025 şi măsurile fiscale adoptate începând cu august 2025. În acest cadru, companiile trebuie să demonstreze agilitate şi capacitate de repliere la un mediu în continuă schimbare", a declarat Alina Popa, country manager Coface România.

Potrivit documentului, primele 3 sectoare în funcţie de numărul companiilor intrate în insolvenţă în perioada ianuarie - august 2025 sunt Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul/Repararea autovehiculelor şi motocicletelor (1.131), Construcţii (947) şi Transport şi depozitare (571). Spre deosebire de primele două ocupante ale clasamentului care au raportat o scădere a numărului de insolvenţe, sectorul Transporturi şi depozitare a înregistrare o creştere a insolvenţelor de la 477 la 571. Motivele acestei creşteri sunt, în primul rând, tendinţa de concentrare a sectorului (aproximativ 85% dintre companiile intrate în insolvenţă în perioada ianuarie-august 2025 din sectorul Transporturi şi Depozitare au înregistrat în 2024 o cifra de afaceri sub 500.000 euro), dar şi scăderea cererii în special din Vestul Europei.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
digi24.ro
image
Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”
stirileprotv.ro
image
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
gandul.ro
image
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
mediafax.ro
image
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
digi24.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe câmp două vase vechi din lut. Apoi a văzut ce era în ele: Nu-mi venea să cred
antena3.ro
image
Gestul aparent banal prin care românii riscă să anuleze certificatul de naştere, căsătorie sau deces
observatornews.ro
image
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
cancan.ro
image
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
prosport.ro
image
7 dispozitive care trebuie ţinute departe de prelungitoare sau prize multiple, conform specialiştilor
playtech.ro
image
FCSB, față în față cu coșmarul din 2005 în Cupa României Betano. Trupa lui Becali, eliminată atunci de Rapid II
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Ministrul Muncii a anunțat majorarea tichetelor de masă. Guvernul urmează să decidă dacă și salariul minim va crește
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Percheziții în lanț după moartea Ștefaniei Szabo! Anchetatorii au ridicat mașina doctoriței, dar și mai multe obiecte găsite în camera de gardă. Solicitarea importantă făcută de familia sa
wowbiz.ro
image
Cu ce AVERE rămăsese Ștefania Szabo, după divorț. Era destul de bogată. Fostul soț s-a recăsătorit și e la al treilea mariaj
romaniatv.net
image
16 nume de copii au fost interzise! Iată lista
mediaflux.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Conducătorii auto care n-ar trebui să se urce la volan, deși au permis auto de ani buni
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Meghan Markle, Profimedia (11) jpg
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii

Click! Pentru femei

image
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!