Violeta Alexandru: Dacă PSD voia într-adevăr să crească pensiile cu 40% o făcea imediat

„Un răspuns clar pe această temă va veni foarte curând, când Ministerul Finanţelor va încheia bilanţul cheltuielilor, respectiv situaţia încasărilor după această perioadă de pandemie. Am avut mai multe discuţii cu colegii mei. Dorinţa noastră este să nu alimentăm – prin eu ştiu ce cifre sau păreri, sau dorinţe, că dorinţă avem, vă asigur de acest lucru – o dezbatere...

Colegul meu, domnul ministru al Finanţelor, are poza cu schimbările care apar de la o zi, la alta, de la o săptămână, la alta, a încasărilor la buget şi a posibilităţii pe care bugetul o are după această perioadă grea. Am comunicat constant situaţia plăţilor pentru şomaj tehnic, pentru că eu reprezint un minister care face foarte multe plăţi din bani publici.

Ştie care este starea economiei, vede încasările, este sursa autorizată să ne spună care este poza în acest moment a posibilităţilor bugetare”, a declarat Violeta Alexandru la B1 TV, ca răspuns la întrebarea privind procentul cu care vor creşte pensiile din toamnă.

Ministrul Violeta Alexandru a adăugat că, în momentul în care această evaluare va fi gata, vom avea o comunicare în care vom arăta care este situaţia, o situaţie pe care n-au creat-o Florin Cîţu, Violeta Alexandru sau Ludovic Orban, o situaţie generată de tot ce s-a întâmplat în aceste luni. Vrem să avem o abordare responsabilă, acesta este cuvântul în sensul în care, din punctul meu de vedere şi dacă nu avaem această convingere când am intrat pe uşa Ministerului Muncii, o am acum după aceste luni de activitate, este uşor să păcăleşti şi să dai speranţe, şi să spui Alexandru îşi doreşte să crească pensiile cu 60%, pentru că iau contact cu pensionarii şi văd cât de greu e să îşi acopere medicamentele. După o vârstă, ai mai multe cheltuieli decât când eşti mai tânăr. Nu aşa trebuie gestionată această ţară, cu promisiuni. Dacă PSD voia să crească (n.r – pensiile) cu 40%, o făcea imediat”.

România nu poate fi gestionată „cu promisiuni”, spune Violeta Alexandru

„Ce se va întâmpla în acest moment, va fi o comunicare responsabilă făcută de colegul meu, pe baza situaţiei bugetului, din care vom vedea foarte clar ce se poate anul acesta, anii viitori. Nu putem doar din considerente electorale sau din alte calcule să mărim ca să dea cineva bine, iar anul viitor...”, a mai declarat Violeta Alexandru.