VIDEO Bogdan Trif, la deschiderea Târgului de Turism: Avem un buget cu 600% mai mare. Vom reface ruta Voievodului Ştefan cel Mare

„Legat de bugetul din acest an, am reuşit să avem alocată o sumă cu 600% mai mare decât anul trecut. Am demarat deja o serie de proiecte, precum extinderea Delfinariului Constanţa, care, de anul viitor va arăta mai bine datorită investiţiilor ministerului”, a spus Trif.

Pe de altă parte, ministrul a amintit că, din acest an, administraţiile teritoriale nu vor mai fi nevoite să depună proiectele tehnice, acest lucru urmând să fie făcut de minister, pe cheltuiala lui.

„Am eliminat această obligativitate pentru administraţii, pentru că dura prea mult. De exemplu, pentru o pârtie de schi dura şi 2 ani”, a spus Trif.

Acesta a amintit că s-au dublat şi sumele pentru promovare, în special pentru cea externă şi a fost semnat un acord cu Republica Moldova, pentru refacerea unei rute comune a Voievodului Ştefan cel Mare.

„Mă bucur ca astăzi, alături de reprezentantul Guvernului Republicii Moldova, să lansez această rută comună”, a încheiat ministrul.





„Ruta Voievodului Stefan cel Mare”:





În România, ruta cuprinde cetatea Sucevei, Putna, Palatul Culturii din Iaşi, Cetatea Neamţ, ctitorii ale voievodului din Vaslui şi alte locuri încărcate de istoria lui Ştefan.





În Republica Moldova, traseul ar cuprinde Hrubele Lăpuşna, Mănăstirile rupestre Orhei, Cetatea construită de Ştefan de la Soroca şi Chişinău.



