VIDEO Autostrada Sibiu-Piteşti: Cum arată viitorul traseu, pe tronsonul 4 Curtea de Argeş-Tigveni

„CNAIR a licitat în martie 2019 acest sector de aproape 10 km, evaluat la 2 miliarde de lei şi care va fi proiectat în 16 luni şi construit în 44 de luni. Pe traseu va fi construit un tunel de 1,35 km sub dealul Momâia.

Până în acest moment CNAIR nu a anunţat câştigătorul. Se pare că cea mai bună ofertă este cea a chinezilor de la China Railway. Compania de drumuri le-a cerut o serie de clarificări suplimentare în ultimele luni, solicitări respinse de CNSC.

Prin urmare, CNAIR trebuie să anunţe câştigătorul acestei licitaţii în vederea consumării potenţialelor contestaţii şi demarării acestui lot deosebit de important de autostradă”, a informat asociaţia.

CNAIR a anunţat că la finalul lunii august companiile care au depus oferte pentru procedura de atribuire a contractului „Proiectare şi execuţie Autostrada Sibiu - Piteşti, Secţiunea 4: Tigveni - Curtea de Argeş”, proiect 2 miliarde lei fără TVA pe care concurează zece ofertanţi.

„Astfel, la termenul limită de depunere au depus oferte următorii ofertanţi: Asocierea Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret AS - Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret AS, China Railway 14th Bureau Group CO, LTD, Asocierea IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Constructii, Impresa Pizzarotti & C SpA, Asocierea Kalyon Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Met-Gun Insaat Taahhut Ve Ticaret AS, Mapa Insaat Ve Ticaret AS, Porr Construct, Strabag, Asocierea Rizzani de Eccher SpA - Tirrena Scavi SpA - Ozgun Insaat Taahhut Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi”, a informat CNAIR.

Valoarea estimată a contractului este de 2.000.162.437 lei fără TVA.

Durata contractului este de 60 de luni, din care 16 luni perioada de proiectare şi 44 de luni perioada de execuţie.

„De la această dată începe procesul de evaluare, Comisia de Evaluare urmând a analiza ofertele în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire şi cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice”, a precizat CNAIR.

De asemenea, perioada de garanţie a lucrărilor este de cinci ani, aceasta putând fi majorată de ofertanţi până la un maxim de zece ani.

Lungimea secţiunii 4, Tigveni - Curtea de Argeş, este de 9,86 km, din care 1,35 km aferenţi tunelului Momâia.

Scurt istoric

Asociaţia face şi un scurt istoric al acestui tronson. Mai precis, în 2008 „se finalizează un studiu de fezabilitate lacunar, se pune la sertar şi este urmat în 2012 de licitaţia de revizuire a acestuia care însă este anulată în 2013”.

Tot în 2013, experţii europeni (JASPERS/Halcrow) analizează documentaţia din 2008 şi concluzionează că sunt necesare, printre altele, investigaţii geotehnice mult mai detaliate care să radiografieze în profunzime zonele dificile prin care va trece autostrada.

În 2014 se lansează a doua oară licitaţia de revizuire a studiului de fezabilitate, se semnează contractul în 2015, însă este reziliat în 2017 fără ca proiectantul să livreze studiile geotehnice pe Secţiunile critice 2 şi 3.

În 15 martie 2019, CNAIR dă drumul licitaţiei pentru aceste foraje geotehnice, dar a fost anulată miercuri din lipsă de ofertanţi.

„Încă din luna martie, vă explicam că suma estimată de CNAIR (sub un milion de euro) nu acoperă nici 10% din preţul corect, conform experţilor europeni şi români pe care i-am consultat. Vorbim de 70 km de autostradă montană, cu falii geologice, alunecări de teren şi acces extrem de greu. Era mai mult decât evident pentru orice specialist că un ofertant responsabil nu ar fi participat în asemenea condiţii”, atrage atenţia Pro Infrastructură, care susţine că „se împlinesc 10 ani de incompetenţă crasă, promisiuni deşarte şi fugă de răspundere”.

Asociaţia cere demisia Directorului General CNAIR Narcis Neaga şi a ministrului Transporturilor Răzvan Cuc şi numirea în locul lor a unor oameni capabili să implementeze proiectele majore de infrastructură rutieră.