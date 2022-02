Turismul românesc a pierdut zeci de mii de angajaţi în ultimii doi ani. „Au migrat spre alte sectoare mai predictibile”

Acesta a precizat că sectorul are nevoie de un sprijin fiscal, pentru o anumită perioadă de timp, în vederea atragerii forţei de muncă în turism, de tipul celor implementate în industria construcţiilor sau în IT, informează Agerpres

Întrebat, în cadrul unui interviu, câte unităţi din industria ospitalităţii s-au închis şi câţi angajaţi au dispărut din sectorul turismului în ultimii doi ani, oficialul a transmis:

„Nu avem cifre statistice, dar nu s-au închis foarte multe, sub 10%, pentru că am plecat după un an 2019 foarte bun, astfel încât marea majoritate a operatorilor au avut rezerve ca să facă faţă anului 2020, iar anul 2021 a însemnat deja o uşoară creştere, a însemnat şi venirea acestor ajutoare date de stat, astfel încât mulţi au reuşit, prin ajustări şi prin adaptări, să treacă şi anul 2021. Ba din contră, am văzut un apetit pentru investiţii în turism în această perioadă, ceea ce ne bucură şi ne dă speranţă.

În ceea ce priveşte angajaţii, estimările noastre sunt că am pierdut circa 60.000 de oameni din turism, oameni care au migrat spre alte sectoare, mai predictibile - IT, delivery, curierat. Aceşti 60.000 de oameni reprezintă o gaură mare pentru industria noastră şi nu reuşim să atragem alţii şi din cauza nivelului scăzut al salariilor, atât cât ne permite sustenabilitatea afacerilor. De aceea credem că sectorul nostru are nevoie şi de un sprijin fiscal, pe o perioadă de timp, pentru atragerea forţei de muncă. Noi am făcut un studiu cu PriceWaterhouseCoopers (PwC), pe care o să-l lansăm în curând şi care arată nevoia unui sprijin fiscal pentru forţa de muncă din turism măcar pentru o perioadă limitată de timp.”

Călin Ile a menţionat că există un apetit pentru investiţii în turism în această perioadă.

„Au crescut în special investiţiile în zonele de leisure, zonele de vacanţă. Nu putem să nu remarcăm investiţiile din sudul litoralului, din Delta Dunării, zona balneară sau din staţiunile de ski din ţară. Şi oraşele importante înregistrează investiţii consistente, şi aici mă refer la Cluj, Timişoara, Braşov, Iaşi sau Bucureşti. Vorbim atât de investiţii mari, cât şi de investiţii mai mici, vorbim de hoteluri, pensiuni, centre de agrement sau restaurante. Este foarte bine că se întâmplă asta.”, a transmis reprezentantul APT.

Despre impactul pentru turismul intern al reintroducerii voucherelor de vacanţă, Ile a precizat:

„Voucherele de vacanţă anuale sunt în valoare de circa 300 de milioane de euro, care raportat la o piaţă turistică de circa 6 miliarde la nivelul anului 2019, înseamnă circa 5%. Este mai degrabă important semnalul pe care îl dăm românilor de a-şi face în continuare vacanţe şi în ţară, de a descoperi noi atracţii turistice din România. Impactul este unul important şi din punct de vedere financiar, vor ajuta cu siguranţă mulţi operatori (din zonele de leisure cu predilecţie) şi vor contribui la diminuarea deficitului balanţei comerciale din turism, una din păcate încă extrem de deficitară.”, a mai anunţat sursa citată.