Teodorovici: OUG 114 este actul normativ cel mai curajos şi îndrăzneţ apărut după Revoluţie. Vom promova alternative, dacă vor fi echitabile pentru cetăţeni

„Pot spune că OUG 114 este actul normativ cel mai curajos şi îndrăzneţ apărut după Revoluţie, având în vedere complexitatea domeniilor pe care le reglementăm. Dincolo de avizele legale obţinute, ar fi fost cu siguranţă [nevoie de] un timp mai îndelung pentru un dialog extins. A existat şi există deschidere pentru dialog din partea tuturor miniştrilor”, a spus Teodorovici, chemat de opoziţie în Parlament, pentru a da explicaţii cu privire la Ordonanţa 114.

Ministrul Finanţelor a prezentat o serie de prevederi din OUG 114, despre care spune că „pune în practică soluţii reale”.

„OUG 114 susţine autorităţile publice locale. Ţinând cont că dezvoltarea economică nu este la acelaşi nivel în toate judeţele, am creat fondul de dezvoltare şi investiţii, alocăm 10 milairde de euro pentru autorităţile locale şi universităţi, în următorii 20 de ani. Ordonanţa susţione sectorul construcţiilor. Consider că acest sector este unul strategic, de viitor, care trebuie sprijinit pentru dezvoltarea României. Am trecut la fapte, am crescut salariul minim brut la 3.000 lei. Ordonanţa 114 susţine dezvoltarea patrimoniului şi o mai bună valorificare a potenţialului turistic naţional. Am creat programul pentru staţiunile balneare”, a enumerat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a declarat că este implicat în dezbateri pe fiecare sector în parte. „Vom promova, dacă este nevoie, alternative, doar dacă acestea vor fi echitabile pentru cetăţeni”, a spus Teodorovici.

