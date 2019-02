Teodorovici, răspuns la scrisoarea BCE: Nu au fost discuţii la Bruxelles privind ordonanţa lăcomiei

Declaraţia sa vine ca răspuns la scrisoarea trimisă de Banca Centrală Europeană, care atrage atenţia că instituţia nu a fost consultată cu privire la Ordonanţa 114, care impune taxe pe activele bancare în funcţie de creşterea ROBOR.

„Oficialii s-au arătat nemulţumiţi că nu au fost consultaţi în privinţa taxei pe activele bancare în funcţie de ROBOR. Nici în cadru oficial sau bilateral nu am discutat despre această problemă. Până la finele lunii februarie, cel puţin în zona bancară lucrurile se vor schimba perfect în bine. Discuţiile se vor purta pornind de la interesul românilor, nu a băncilor, dacă facem o analiză, o să vedeţi că azi mecanismul nu e cel mai corect faţă de români. Scrisoarea există, o să am un răspuns la ea. Şi ieri, la Bruxelles, sau alaltăieri nu au fost discuţii privind problematica băncilor din România. Bilateral mai şi discutăm, am avut întâlniri bilaterale cu miniştrii de finanţe din alt ţări”, a declarat Eugen Teodorovici la Digi24.ro.

Banca Centrală Europeană a trimis recent ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, o scrisoare prin care îi atrage atenţia că a propus şi adoptat Ordonanţa 114, prin care impune taxe pe activele bancare în funcţie de creşterea ROBOR, fără a-i fi cerut părerea, ceea ce contravine Articolul 282 alineatul (5) din TFUE. „Banca Centrală Europeană ar fi trebuit consultată ”într-o etapă adecvată” care să permită autorităţii care iniţiază proiectul legislativ să ia în considerare avizul BCE înainte de a lua o decizie cu privire la fond. BCE nu a fost consultată de Guvernul României înainte de adoptarea şi intrarea în vigoare a OUG nr. 114/2018. Mai mult, OUG nr. 114/2018 nu a fost însoţită de nicio evaluare a impactului care să arate efectele impozitului asupra sectorului bancar”, se arată în documentul citat.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: