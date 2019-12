STUDIU România, în topul destinaţiilor de vacanţă

Astfel, „România este preferată de 41% dintre românii din mediul urban, pe locul al doilea situându-se Grecia, cu doar 16%, în timp ce poziţia a treia este ocupată de Bulgaria şi Italia, ambele cu 12%”, afirmă Julien Zidaru, Managing Partner Exact Business Solutions. Majoritatea celor care pleacă în vacanţă în sezonul cald, pentru mai mult de 5 zile (74%), o fac pentru a se relaxa la plajă sau la piscină.

Atunci când planifică o astfel de vacanţă, românii se informează în primul rând de la membrii familiei sau de la prieteni (56%). Site-urile agenţiilor de turism reprezintă o sursă de informare pentru 5 din 10 turişti, iar social media pentru 4 din 10. Majoritatea călătoresc cu maşina persoanală (52%), se cazează la hotel (45%), fără a achiziţiona servicii de masă (39%). Cei mai mulţi turişti aparţinând acestei categorii sunt reprezentaţi de cupluri (46%) şi familii cu copii (30%).

Roma, Paris şi Viena – principalele opţiuni pentru city break-uri

Analizând de această dată categoria city break-urilor externe, Roma reprezintă alegerea a 18% dintre românii care au fost plecaţi într-o astfel de mini-vacanţă în ultima jumătate de an. Parisul este preferat de 11% dintre aceştia, iar Viena de 6%. Un procent de 33% pleacă în city break-uri de 2 ori pe an, 28% o dată pe an şi 26% o dată la fiecare 2-3 luni. 6 din 10 români care pleacă în city break-uri călătoresc împreună cu partenerul şi aleg călătoria cu avionul. Important de menţionat este ca 5 din 10 se cazează la hotel, 4 din 10 optând pentru varianta cazare cu mic dejun.

Constanţa, Brasov şi Cluj-Napoca – cele mai căutate destinaţii de week-end

Dacă marea (Constanţa, 11%) şi muntele (Braşov, 10%) reprezentau până de curând cele mai la îndemână variante de petrecere a finalului de săptămână, constatăm o orientare a turistului de weekend către Cluj-Napoca. Odată cu festivalurile de muzică şi dezvoltarea înregistrată la nivel de start-ups & innovation, oraşul din inima Transilvaniei atrage din ce în ce mai mulţi vizitatori, 6% optând să exploreze şi să descopere acest oraş efervescent.

Informaţiile sunt parte al primului val al studiului „Traveler’s Persona Study”, realizat de Exact Business Solutions în luna noiembrie 2019. Universul cercetării a fost reprezentat de persoane +18 ani, rezidente în mediul urban, utilizatoare de internet, care au plecat în cel puţin o vacanţă în ultimele 6 luni. Volumul eşantionului a fost de 1083 de respondenţi. Aceştia au fost selectaţi din panelul Exact Business Solutions, care conţine 50.000 de respondenţi, chestionarul fiind administrat online.