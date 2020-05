STUDIU 50% dintre consumatori fac cumpărături pentru un stil de viaţă mai sănătos

Sondajul a fost realizat între 2 şi 6 aprilie, după ce multe ţări au implementat măsuri de izolare la domiciliu şi arată că oamenii au început deja să îşi schimbe priorităţile de cumpărare. Spre exemplu, cei mai mulţi consumatori au declarat că, în prezent, cumpără mai multe produse de igienă personală şi curăţenie, precum şi conserve şi alimente proaspete decât o făceau cu două săptămâni înainte. De asemenea, ei cumpără mai puţine electronice, îmbrăcăminte şi produse de înfrumuseţare.

Rezultatele sondajului mai indică o tendinţă importantă, şi anume, multe schimbări din obiceiurile de consum vor continua pe termen lung după pandemie. În plus, criza determină consumatorii să ia în considerare mai serios impactul opţiunilor lor de cumpărături asupra sănătăţii şi asupra mediului. De exemplu:

• 60% dintre respondenţi petrec mai mult timp pentru îngrijirea de sine şi bunăstarea mintală, aproximativ şase din 10 consumatori (57%) spunând că au început să facă mai multă mişcare acasă;

• 64% dintre consumatori au declarat că fac eforturi să reducă risipa alimentară şi probabil că vor continua să facă acest lucru;

• 50% dintre consumatori au declarat că fac cumpărături pentru un stil de viaţă mai sănătos şi vor continua probabil să facă acest lucru;

• 45% dintre consumatori au declarat că fac alegeri mai durabile atunci când fac cumpărăturile şi probabil vor continua să facă acest lucru.

„Amploarea schimbărilor identificate în rezultatele noastre sugerează clar că aceasta este o schimbare pe termen lung”, a spus Oliver Wright, managing director and head of global Consumer Goods practice la Accenture. „Deşi am văzut aceste tendinţe de ceva timp, ceea ce este surprinzător este amploarea şi ritmul – comprimând în câteva săptămâni schimbări care ar fi putut dura ani întregi. Se preconizează că noul comportament al consumatorilor va depăşi pandemia şi se va întinde dincolo de 18 luni şi poate pentru o mare parte a deceniului actual”.

Pandemia accelerează transformarea digitală

Sondajul Accenture relevă că pandemia determină din ce în ce mai multe persoane să cumpere alimente online. Unul din cinci respondenţi care au afirmat că cea mai recentă achiziţie de alimente a fost realizată online, au făcut în premieră acest lucru – pentru clienţii mai în vârstă proporţia a fost de unu din trei. Cu toate că 32% din totalul achiziţiilor au fost realizate online, se estimează că această cifră va creşte până la 37%.

„Realinierea priorităţilor de cumpărare, a stilului de viaţă personal şi a practicilor de lucru impun schimbări semnificative în retail şi în comerţ”, a spus Jill Standish, senior managing director and head of Accenture’s global Retail practice Accenture. „Băcănia a fost, până de curând, o zonă în care mulţi au fost reticenţi în a face cumpărături online, dar COVID-19 a schimbat rapid acest lucru. Rezultatele arată cum oamenii care nu au fost la fel de confortabili cu comerţul electronic şi cu alte tehnologii digitale au fost împinşi să-şi depăşească ezitarea – şi această schimbare este uriaşă. Pe măsură ce organizaţiile se adaptează, cuvintele de ordine trebuie să fie încredere, relevanţă şi comoditate."

COVID-19 accelerează, de asemenea, transformarea digitală în sens mai larg. De exemplu, numărul de consumatori care au declarat că sunt interesaţi să cumpere sau să îşi crească gradul de utilizare a tehnologiei a crescut semnificativ. Mai mult de jumătate dintre respondenţi au declarat că este probabil să îşi crească gradul de utilizare a asistenţilor digitali activaţi prin voce, a aplicaţiilor de recomandare online, a aplicaţiilor self-service, a dispozitivelor inteligente pentru casă şi a dispozitivelor purtabile.

„Pandemia va produce probabil o eră a consumului mai durabilă şi mai sănătoasă în următorii 10 ani, ceea ce va face consumatorii să se gândească mai mult la echilibrul dintre ceea ce cumpără şi utilizează şi problemele globale de durabilitate – ceea ce sugerează un mod mai sănătos de a trăi pe planetă", a spus Wright. „În acelaşi timp, este un semnal de alarmă pentru companii pentru a se asigura că acestea au agilitatea şi capacitatea de a fi relevante pentru consumatori şi clienţi — cu un portofoliu de produse şi servicii care să corespundă modelelor de achiziţii în schimbare — nu doar în prezent, ci şi după pandemie.”

Accenture a comandat un sondaj pentru a analiza modul în care priorităţile globale ale consumatorilor, deciziile de cumpărare şi modelele comportamentale se schimbă în urma COVID-19. Sondajul a inclus 3.074 de consumatori din 15 pieţe – Australia, Brazilia, China, Canada, Franţa, Germania, India, Italia, Japonia, Mexic, Coreea de Sud, Spania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie şi SUA – şi a fost efectuat online între 2 aprilie şi 6 aprilie. Accenture va continua să analizeze evoluţiile acestor tendinţe şi în următoarea perioadă.