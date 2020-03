Speculă cu soluţii dezinfectante: La ce preţ se vând pe eMag

Astfel, spray-ul antibacterian Touch Kids pentru mâini, la 59 ml, costă 39 de lei. Totodată, spray-ul antibacterian Touch Classic pentru mâini, 59 ml, are un preţ de 19,99 lei, cu 44% redus faţă de preţul iniţial de 35,70 de lei.

Săptămâna trecută, preţul măştilor medicale a crescut de la 25 de lei cutia cu 50 de bucăţi la aproape 500 de lei, tot pe eMag.

Retailerul a emis un comunicat în care preciza că, de fapt, preţul acestor produse este mult mai mare, iar eMag va suporta diferenţa dintre preţul de achiziţie a măştilor medicale şi cel la care clienţii îl pot cumpăra.

Retailerul online eMag a anunţat că, văzând creşterea mare de preţuri la măştile vândute prin platforma marketplace, a identificat stocuri şi a cumpărat măşti de la furnizorii locali, luând decizia de a suporta diferenţa de preţ, astfel încât acestea să fie vândute cu 3 lei bucata.

„Dată fiind amploarea fără precedent a cererii pentru astfel de produse am identificat stocuri în România şi am cumpărat tot ce se putea găsi în ţară, de la distribuitorii existenţi. Astfel, am achiziţionat măşti şi la preţul de 7 lei/bucata, însemnând 350 de lei setul de 50 de bucăţi, şi am decis să suportăm diferenţa de preţ în toată această perioadă astfel încât clienţii să le poată cumpăra la 3 lei bucata”, au declarat reprezentanţii eMag.

