Soţul purtătoarei de cuvânt a lui Iohannis, indignat de schimbările repetate ale conducerii TAROM: Ne-au pus tot felul de mercenari

„Am fost revocată în această seară, dar nu ştiu care sunt motivele, trebuie să văd hotărârea Consiliului de Administraţie. M-a informat preşedintele Consiliului de Administraţie”, a declarat, pentru Agerpres, Mădălina Mezei.

Ulterior, Mădălina Mezei a scris pe contul său de Facebook că este fericită că nu a afectat viitorul companiei prin decizii iresponsabile şi afirmă că speră ca echipa Tarom „să scoată compania din turbulenţă".

„Aşa cum am declarat la preluarea mandatului, cred cu tarie în viitorul Tarom şi în angajaţii companiei. Avem oameni minunaţi, verticali şi pregătiţi să continue drumul indiferent de vreme. Misiunea Tarom este de a se ridica mereu deasupra norilor. Numai în echipă, Tarom va triumfa. Despre mine personal pot spune că am încercat un exerciţiu de transparenţă şi onestitate şi am îndrăznit să cred în viitor. La final de mandat sunt fericită că nu am afectat viitorul companiei prin decizii iresponsabile şi sper ca echipa Tarom să scoată compania din turbulenţă. Am promis că voi reda demnitatea tuturor categoriilor profesionale, şi voi continua acest deziderat. Valorile umane, responsabilitatea şi perseverenţa îmi lumineaza drumul şi îmi definesc caracterul. Mi-am impus să nu mă schimb, am dorit doar să schimb în bine şi să las Tarom generaţiei viitoare. Cred în voi, cred în mine, cred în Tarom, iubesc Tarom! Uniţi vom merge mai departe", a scris Mădălina Mezei pe Facebook.

Mădălina Mezei a fost numită la şefia Tarom abia în luna iunie, de ministrul Răzvan Cuc. Ea l-a înlocuit pe Mareşi Cărăvan, care preluase interimatul în 3 iunie 2019. Cărăvan a condus compania timp de câteva zile, după ce pilotul Florin Susanu a renunţat la poziţie. Susanu îl înlocuia în funcţie pe Werner Wolff, îndepărtat de la conducerea Tarom în luna martie.

Conducerea Tarom va fi preluată de pilotul Valentin Gvinda, pensionar, comandant de detaşament la ATR, care va fi al cincilea şef al Tarom din acest an.

Ministrul demis al Transporturilor Răzvan Cuc a declarat în repetate rânduri că este nemulţumit de managementul Tarom.

„Adică dacă ne uităm la încasările din ultima perioadă, la încasări care se fac de la terţe companii, o să vedeţi că au fost în continuă scădere", a spus acesta pe 26 august.

Cu toate acestea, nici Răzvan Cuc şi nici Consiliul de Administraţie al Tarom nu au oferit un motiv clar pentru revocarea Mădălinei Mezei.

Ce plănuia Mezei la Tarom

Mădălina Mezei lucra în companie încă din 1997, imediat după ce a terminat facultatea. Din data de 19 iunie a preluat funcţia de director general.

În mandatul ei, Tarom a anunţat un amplu plan de redresare. În primul rând, compania a decis să achiziţioneze un număr de nouă aeronave noi de tipul ATR, care vor înlocui cele 9 avioane ATR vechi ale companiei.

Mezei a vorbit şi despre reluarea curselor transatlantice, către New York, dar şi către China.

„Vrem să avem zboruri operaţionale Bucureşti-New York în vara anului viitor, dar lucrurile nu sunt deloc simple. (…) Aeroportul vizat va fi JFK, cel mai mare aeroport al New Yorkului, iar numărul de zboruri va fi de cam 4-5 pe săptămână. (…) Preţul unui bilet Bucureşti – New York va avea un preţ mediu de 1000 de dolari”, a declarat aceasta, potrivit RFI, la începutul acestei luni.

Mezei a dat indicii şi despre posibilitatea unui ajutor de stat. „Luăm în calcul inclusiv un posibil ajutor de stat, însă nu a fost luată o decizie concretă în acest sens. Am avut discuţii şi la Consiliul Concurenţei. Vom vedea în ce măsură poate fi acordat”, a precizat ea.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, avansa, însă, în urmă cu două luni şi o reformare a departamentul tehnic.

„Să vedem şi ce facem la departamentul tehnic. Din cei aproximativ 470 de angajaţi de la tehnic, o parte dintre ei nu lucrează la întregul potenţial. Şi atunci cred că ar fi indicat să facem un centru de profit separat, se se întreţină tehnicul singur, din contracte de reparaţii de aeronave ale altor companii, nu doar Tarom. Veniturile de la terţe companii sunt în scădere. Cred că trebuie dat un imbold să lucreze cu cât mai multe companii”, declara Răzvan Cuc, potrivit Agerpres.

TAROM a raportat pierderi de 66,3 milioane de lei după primele şase luni ale acestui an şi se îndreaptă spre al doisprezecelea an fără profit.

Al doilea şef decapitat pe final de mandat al lui Cuc

Un al şef de mare companie de stat a fost demis de ministrul Răzvan Cuc, pe final de mandat. Marţi, şeful CFR SA Constantin Axinia a fost revocat. Cu o zi înainte, acesta a făcut o serie de declaraţii care par să-l fi costat funcţia. El a afirmat că nu a primit niciun ordin de restructurare a companiei şi chiar că organigrama a fost aprobată încă de la primul său mandat de ministru de către Răzvan Cuc.

Anterior, Răzvan Cuc a declarat, într-o conferinţă de presă, că cea mai mare dezamăgire a sa este directorul de la CFR SA, care nu a făcut restructurarea companiei aşa cum i s-a cerut şi a lăsat să se înţeleagă că, dacă nu ar fi trecut moţiunea de cenzură împotriva Guvernului, ar fi recomandat schimbarea acestuia din funcţie.