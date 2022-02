România reia ideea cablului submarin pentru transportul energiei electrice, de data aceasta în colaborare cu Azerbaidjan şi Georgia

”Zilele acestea voi participa la Reuniunea Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de gaze, eveniment care se organizează anual, la Baku, Republica Azerbaidjan. Astăzi am avut o întâlnire bilaterală cu ministrul azer al energiei Parviz Shahbazov. I-am transmis că România acordă o importanţă deosebită Parteneriatului Strategic cu Republica Azerbaidjan şi am salutat colaborarea îndelungată, extrem de fructuoasă, în sectorul energetic. L-am felicitat pentru contribuţia semnificativă pe care Coridorul Sudic de gaze a avut-o în acest an, de la operaţionalizarea sa, dovedindu-se a fi extrem de eficient şi util în acest context energetic foarte dificil cu care ne-am confruntat, mai ales din perspectiva deficitului major de gaze naturale”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.

El a transmis că ţara noastră este interesată de volumele suplimentare de gaz care pot ajunge pe piaţa europeană şi speră ca prin discuţiile viitoare între companiile de profil ale celor două ţări să identifice o soluţie pentru ca România să poată accesa aceste volume.

”Totodată, l-am asigurat pe omologul meu că România va susţine o colaborare mai strânsă între Comisia Europeană şi Azerbaijan pentru creşterea volumului de gaze livrate către Europa, precum şi diversificarea surselor de transport şi aprovizionare. Am mai transmis părţii azere deschiderea României în privinţa creşterii volumului de investiţii ale companiei SOCAR, în ţara noastră, atât în domeniul producţiei de energie electrică, precum şi în domeniul pieţei îngrăşămintelor chimice. Ne-am arătat deschişi faţă de o posibilă colaborare dintre România, Azerbaijan şi Georgia pentru a construi împreună un cablu submarin pentru transportul energiei electrice, pe sub Marea Neagră. A fost o întâlnire cu perspective de bun augur pentru România”, a adăugat ministrul Virgil Popescu.

În urmă cu exact 7 ani, la data de 3 februarie 2015, premierul de-atunci, Victor Ponta, anunţa că Transelectrica şi firma italiană Prysmian PowerLink vor forma o echipă de experţi şi specialişti care să elaboreze studii şi analize ale implicaţiilor tehnice, comerciale, financiare şi juridice aferente finanţării şi construirii cablului submarin de transport electricitate între România şi Turcia.

Operaţiunea urma să fie efectuată în baza unui memorandum, document prin care se urmărea analizarea pre-fezabilităţii proiectului deja elaborat de Transelectrica, în 2008-2012, stabilirea celor mai bune condiţii în care să fie identificate acţiunile pentru realizarea studiilor şi elaborării raportului final de fezabilitate, precum şi pentru prospectarea proiectului, pentru investitorii potenţiali.

Documentul prevedea realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea realizării unei reţele submarine de transport a energiei electrice între România şi Turcia.

În opinia lui Ponta, prin realizarea acestui proiect, România putea asigura Turciei şi ţărilor din zonă posibilitatea dezvoltării, pe baza unei energii electrice la un preţ competitiv.

„Proiectul la care azi faceţi primul pas este un proiect strategic pentru România. Îmi aduc aminte că am stat peste o oră cu prim-ministrul de atunci, preşedintele Erdogan, cu miniştrii Energiei, ca să discutăm cum putem realiza acest proiect despre care s-a vorbit foarte mult şi la care nu se găsiseră soluţii. Sunt absolut convins că, prin efortul pe care l-aţi început azi, vom avea în curând un studiu de fezabilitate, un proiect concret şi realizarea a ceea ce România are atât de mare nevoie, şi anume o cale de transport de infrastructură energetică, care să ne lege de Turcia, un mare consumator, şi o piaţă în care energia produsă în România poate să-şi găsească cu adevărat desfacere“, a spus atunci Ponta.