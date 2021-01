România, pe locul 21 din 28 la consumul de energie regenerabilă. „Aplicarea programelor pentru fotovoltaice ne-ar fi ridicat în clasament”

„Cu siguranţă, cu o implementare corectă şi rapidă, cele 26.000 de sisteme prevăzute în programul iniţial „Casa Verde fotovoltaice”, ar fi contribuit major la dezvoltarea pieţei şi la un clasament îmbunătăţit”, a declarat pentru „Adevărul” Dan Tudose, specialist în energie regenerabilă.

Expertul a precizat că anul 2020 a fost marcat de o serie de provocări.

„În primul rând, în ceea ce priveşte clienţii rezidenţiali, am fost întârziaţi de deciziile autorităţilor cu privire la Programul Casa Verde. Astfel, am început instalările de panouri fotovoltaice de abia în octombrie, anul acesta. În al doilea rând, implementarea IMM Invest a durat 4 luni pentru a fi implementată, în condiţiile în care alte ţări au aplicat imediat măsuri de susţinere a business-urilor.

Suntem într-o competiţie cu ţările europene pentru piaţa comună, aşa că avem nevoie de programe coerente”, a adăugat Tudose.

România, pe locul 21 din 28

Acesta a dat exemplul unui studiu desfăşurat de EurObserv’ER care a analizat proporţia surselor regenerabile de energie în consumul final brut de energie din ţările membre UE între 2015 şi 2018, în raport cu obiectivele estimate pentru 2020.

Astfel, această proporţie a fost deosebit de ridicată în Suedia, Finlanda şi Letonia. Iar România a stagnat în jurul procentelor de 24-25%, înregistrând chiar o uşoară scădere în 2018 la 23,8%.

Cu toate acestea, estimarea pentru anul 2020 este pentru o creştere a proporţiei energiei regenerabile la 24%. În acelaşi timp, Germania a avut cea mai mare capacitate de energie solară fotovoltaică instalată din Uniunea Europeană, anume 590 W per locuitor. Pe locul doi şi trei, la o distanţă considerabilă, se află Olanda şi Belgia, cu aproximativ 400 W per cap de locuitor. La polul opus, România are o capacitate instalată de 71,4 W/locuitor, situându-se, astfel, pe locul 21 din cele 28 de ţări analizate.

„Sperăm că aceste piedici sunt doar temporare şi că organismele statului sunt deschise la dialog şi vor analiza tot ce s-a întâmplat în acest an pentru a îmbunătăţi implementarea programelor viitoare. Interesul există. Un pas bun în această direcţie a fost, spre exemplu, programul Electric Up, dedicat companiilor mici şi mijlocii cât şi celor din HORECA. Acesta a oferit finanţări pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional”, a completat specialistul.

„Pe de altă parte, programul Casa Verde 2020, derulat prin AFM, nu a fost lansat, în prezent implementăm programul 2019. Iar acest lucru reprezintă o mare piedică în funcţionarea corectă a pieţei. Astfel, pentru redresarea activităţii companiilor din industrie, avem nevoie de măsuri puse în aplicare în timp util şi proceduri de subvenţionare care să funcţioneze. Acest lucru înseamnă un sistem de implementare rapid, digitalizat, fără proceduri atât de complexe şi interpretabile. De asemenea, trebuie să existe o comunicare transparentă, clară şi coerentă a tuturor programelor de finanţare. Ar trebui să se anunţe data exactă a programului pentru anul viitor, 2021. Clienţii noştri sunt nemulţumiţi de toate amânările şi respingerile nejustificate, iar acest lucru ne îngreunează considerabil activitatea.

Pandemia a accelerat trecerea către energia verde, aşa că toate programele desfăşurate de stat ar trebui să uşureze şi să încurajeze această tranziţie în 2021”, a afirmat expertul.

Fotovoltaicele au o durată de viaţă de până la 40 de ani

Acesta a subliniat că beneficiul major al montării de panouri fotovoltaice este că asigură o reducere semnificativă a costurilor cu facturile de electricitate. Nu doar consumatorii individuali, ci şi companiile au parte de o astfel de economie, care poate face diferenţa între profit şi deficit.

Mai mult, investiţia în energie regenerabilă se amortizează într-un timp foarte scurt. Sistemele fotovoltaice furnizează electricitate într-un mod sigur şi curat, responsabil faţă de mediul înconjurător. Mai mult, au o durată foarte mare de viaţă, între 25 şi 40 de ani. Nu necesită îngrijire specială şi costurile de mentenanţă sunt minime.

„Pe lângă sistemele fotovoltaice, noi credem şi susţinem foarte mult extinderea infrastructurii pentru maşinile electrice. Aceste sunt prezente în număr din ce în ce mai mare în România. Deşi mai avem loc considerabil de creştere, reţeaua de încărcare arată mai bine anul acesta, faţă de anul trecut. Observăm un ritm de creştere de aproape 100% de la an la an. Astfel că va fi din ce în ce mai important atât pentru consumatorii individuali, cât şi pentru companii să instaleze staţii de încărcare a maşinilor electrice. Sperăm să vedem şi aici interes mai mare din partea statului şi programe menite să susţină atât achiziţia de maşini electrice, cât şi pentru dezvoltarea reţelei de încărcare naţionale.

Tocmai datorită acestor motive, din punctul nostru de vedere, există o singură direcţie: renunţarea la combustibili fosili şi producerea energiei din surse regenerabile, la locul de consum. Astfel, oamenii vor deveni proprii producători de energie verde cu o investiţie minimă şi o durată mare de viaţă a echipamentelor, de 25 de ani”, a adăugat Tudose, manager şi acţionar majoritar E-acumulatori.ro.