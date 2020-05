Reguli aberante pentru deschiderea teraselor: „Ce facem cu iubiţii? Facem pe detectivii?“

Sub protecţia anonimatului, unul dintre administratorii unei terase situate într-un parc de agrement din Bucureşti a declarat pentru „Adevărul” că mai mult de trei sferturi din prevederi sunt aberante şi imposibil de aplicat.

„Vă dau exemplu obligativităţii administratorilor de terase de a întocmi un registru al rezervărilor care să conţină date concrete de identificare a clienţilor. Când sună pentru rezervare, eu pot să le cer numele mic şi numărul de telefon, nu altceva. 50% dintre cei care fac rezervări îşi dau doar numele mic”, a spus sursa citată, precizând că nu are autorizaţie de operator de date personale, astfel încât nu are dreptul de a cere clienţilor şi alte informaţii care să poată duce la identificarea lor sau a contacţilor lor în caz de îmbolnăvire cu Covid-19.

Întrebat despre regulile de distanţare socială, respectiv distanţa de 1,5 metri între cele maximum 4 persoane care se află la aceeaşi masă, dacă nu fac parte din aceeaşi familie, cu acelaşi domiciliu, administratorul terasei din parc a spus că este „imposibil de respectat”. „E o prostie care nu se poate respecta. Putem distanţa mesele una de alta la 2 metri, dar nu putem pune 4 persoane la aceeaşi masă respectând o distanţă de 1,5 metri între ele. Pur şi simplu nu există mese atât de mari. Ar trebui să avem o masă lată de 1,5 metri şi lungă de cel puţin 2,5 metri. Nicăieri, la nicio terasă nu există astfel de mese. Plus că noi am investit deja în separatoare de plexiglas între mese. Acum ce facem?”, a declarat administratorul.

În ce priveşte regula potrivit căreia administratorii trebuie să asigure acces separat la toalete, acesta a afirmat că nici aceasdta „nu stă în picioare”. ”E inaplicabilă în 99% din terase, pentru că toaletele sunt înauntru şi au o singură intrare.

Cât despre imposibilitatea de a servi persoane care stau în picioare, administratorul a spus că această măsură poate fi aplicată pe o perioadă de maximum 2 săptămâni.

„Legat despre celelalte măsuri publicate în Monitor, cele privind interdicţia de a muta meniul sau solniţele de la o masă la alta sunt măsuri de înţeles. Mănuşilor nu le văd însă rostul. Preferăm ca oamenii noştri să se spele şi dezinfecteze foarte des”, a spus acesta.

Primăria i-a închis terasa, dar îi cere chiria

O altă mare problemă întâmpinată de administratorul terasei din parcul de agrement este legată de plata chiriei, pe care primăria i-o cere, deşi chiar instituţia a închis parcul, obligându-l să-şi înceteze complet activitatea.

„Terasa a fost închisă de două ori. O dată prin ordonanţa militară care a instituit starea de urgenţă, la data de 16 martie, şi a doua oară de primărie când a închis parcurile. Alţi patroni de terase s-au putut reprofila, mergând pe livrare la domiciliu. Noi n-am putut nici măcar să ajungem la terasă.

În plus, statul ne-a cerut certificatul de situaţie de urgenţă, pe care l-am şi obţinut, dar în contractul de asociere în participaţiune încheiat cu primăria ni s-a cerut certificat de forţă majoră, care se obţine de la Camera de Comerţ şi Industrie a României pentru suma de 500 de euro plus TVA. Noi de unde să scoatem aceşti bani, dacă nu am produs nimic în ultimele luni. Cum ne ajută pe noi statul în acest caz, având în vedere că primăria ne percepe un comision din profit drept chirie?!”, a încheiat administratorul terasei din parc.

Moşia Corbeanca: Probleme grave cu registrul rezervărilor

Contactaţi telefonic, asociaţii şi coproprietarii „Moşiei Corbeanca”, Călin Cîndea şi Bogdan Doltu, au declarat că au angajat un arhitect pentru amplasarea meselor, dar faptul că ordinul a fost publicat abia astăzi în Monitorul Oficial, cu doar 2 zile înainte de deschiderea teraselor, nu le lasă prea mult timp de manevră.

„Din fericire, Moşia Corbeanca se întinde pe o suprafaţă de 11.000 de metri pătraţi, deci distanţarea dintre mese şi chiar dintre persoanele de la aceeaşi masă nu reprezintă o problemă. Vom folosi mesele de 8 persoane, pentru un maximum de 4 persoane, chiar dacă asta înseamnă să funcţionăm la un sfert, maximum jumătate din capacitate.

Pe lângă angajarea arhitectului pentru amplasarea meselor am avut o serie de cheltuieli suplimentare şi chiar ne facem griji cu termenele de livrare ale termometrelor care ne vor fi aduse peste 3-4 zile. Am regândit zonele de acces, în sensul că avem deja trei, absolut separate pentru bucătărie, bar şi zona de ieşire, iar pentru zona de autoservire am montat deja plexiglas şi am trasat indicatoarele”, a declarat Călin Cîndea pentru „Adevărul”.

„Avem însă şi multe zone gri în ordinul publicat în Monitorul Oficial. Şi mă refer la Registrul rezervărilor. Este un subiect foarte sensibil, pentru că normele pentru deschiderea teraselor se confruntă cu cele din Legea GDPR. Care lege primează? Am fi preferat să nu fim nevoiţi să întocmim acest registru”, a declarat Bogdan Doltu.

„Facem de detectivii?”

Pe de altă parte, susţine acesta, „ce facem dacă noi am spus oamenilor unde să se aşeze, dar ei îşi descoperă cunoscuţii şi discută stând în picioare pe spaţiul dintre mese. Pe cine amendează statul? Pe noi sau pe clienţi? Că noi ne-am îndeplinit sarcinile şi nu putem să-i păzim”.

O altă gravă problemă remarcată de administratorii „Moşiei” priveşte situaţia în care 4 persoane care vin împreună şi vor să stea la aceeaşi masă spunând că sunt membri ai aceleiaşi familii sau sunt doar două persoane care trăiesc în concubinaj, nefiind încă o familie.

„Ce facem în această situaţie? Facem pe detectivii? Putem stabili noi dacă cei doi iubiţi pot sta la aceeaşi masă la 1,5 metri distanţă unul de altul sau dacă pot să stea mai aproape? În plus, în perioada pandemiei sunt foarte multe persoane care s-au retras la ţară, la buniri sau părinţi sau au locuit cu prietenii.

Dacă vin la terasă şi nu au acelaşi domiciliu, deşi fac parte din aceeaşi familie, noi ce facem? Toate aceste reguli vor crea un mare disconfort psihic clienţilor noştri, care vin să se relaxeze, nu să fie stresaţi. Am fi preferat o amânare a deschiderii teraselor cu 1-2 săptămâni”, au spus asociaţii firmei „Maidan Event”.

