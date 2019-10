Reacţia lui Cîţu după ce a fost respins la audierile pentru funcţia de ministru de Finanţe

"A fost o audiere lungă şi care a mers într-o direcţie pe care nu o doream. Am cerut la început să fie o discuţie decentă, dar nu s-a putut. Când preşedintele executiv al PSD dă tonul acestui tip de dezbatere care nu ne face cinste, este clar că ceilalţi nu au avut ce face decât să îl urmeze. A fost un vot politic. Cei de la PSD au spus că este negativ, eu cred că este politic. A fost 19 la 19. Am încercat să răspund la toate întrebările, chiar dacă unele nu îşi aveau sensul, dar şi acolo am răspuns. De asta a durat aşa mult audierea", a spus Cîţu, citat de DC News.

Legat de situaţia economică a României, Florin Cîţu a spus că „o depăşire a ţintei de deficit de 3 la sută înseamnă lucruri negative pentru România”. „Asta arată că la MFP lucrurile au scăpat de sub control, nu ştim ce s-a întâmplat în septembrie, dar eu mă angajez să respect pe cât posibil tratatele semnate cu UE.

Nu am spus niciodată că vouchere de vacanţă trebuie eliminate. Era o postare de pe facebook cu iz teoretic, dar vorbeam de mai multe lucruri care nu există în mediul privat. Şi era o întrebare pentru români. Nu am spus niciodată că trebuie tăiate. Am spus doar că este o dublă măsură, românii vor decide dacă ele trebuie păstrate sau nu.

Nu am nevoie să cer rapoarte pentru a şti situaţia de la MFP. Ce am spus eu a confirmat şi Comisia Europeană. Execuţia bugetară a fost falsificată, tocmai pentru a influenţa deficitul bugetar. Nu este nevoie să cer eu informaţii, ele sunt publice. Mergem acolo, vom vedea care e situaţia reală, dar ce am spus eu a fost deja confirmat de instituţii internaţionale", a mai spus ministrul propus.

"Vom verifica dacă în ultima vreme oamenii au dat concursuri pe bune, etc, dar ne dorim o administraţie suplă. Asta nu se va face peste noapte, dar ne dorim ca banii publici să fie cheltuiţi transparent. Ce pot spune este următorul lucru: fiecare persoană, angajat, director, etc, va beneficia de o analiză proprie şi ulterior vom lua o decizie.

Prima măsură pe care o vom lua este reorganizarea guvernului, şi sunt sigur că vor fi şi măsuri ale MFP acolo. Trebuie să vedem cum putem elimina supraimpozitarea contractelor part time, trebuie să dispară TVA defalcat şi vom lua OUG 114 şi vom vedea cum putem corecta toate elementele negative cât mai repede", a mai declarat Florin Cîţu.

Audit la MFP

"La început vom face pe indicatorii de performanţă şi vom vedea ce e acolo. Vom face pe lucrurile importante, nu pe toată lumea. Vom avea la dispoziţie şi rapoartele Curţii de Conturi şi vom porni de acolo. IRCC va fi menţinut, este prea complicat acum să îl eliminăm. Taxa pe activele bancare trebuie eliminată pentru că este o intervenţie directă a statului asupra politicii comerciale a băncilor. Este clar că taxa a afectat negativ acest sector, vom lua decizia în funcţie şi de discuţiile cu BNR", a anunţat liberalul.

"Vom respecta legea finanţelor publice în ceea ce priveşte fondul de rezervă. Acolo se spune clar cum se pot cheltui aceşti bani şi noi asta vom face, vom respecta legea", a completat Cîţu.