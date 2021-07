Rădulescu, BNR: Suntem într-o situaţie paradoxală - avem întreprinderi sărace, deţinute de acţionari bogaţi

„Avem în sistem două probleme structurale pe care nu le rezolvăm decât într-un termen ceva mai lung. Prima este o bancabilitate redusă, care persistă de decenii şi care survine pe fondul unei subcapitalizări cronice a agenţilor economici. Suntem într-o situaţie paradoxală în care avem întreprinderi sărace, deţinute de acţionari bogaţi. Cum am putea rezolva acest lucru: nu ştiu dacă am putea s-o facem cu zăhărelul sau printr-o formulă de coerciţie.